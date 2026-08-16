Google: Θα επιτρέπει την αφαίρεση υδατογραφήματος σε εικόνες με τεχνητή νοημοσύνη

Τη δυνατότητα αφαίρεσης των ορατών υδατογραφημάτων από εικόνες που δημιουργούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει η Google όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Josh Woodward.

Η ρύθμιση θα διατεθεί αρχικά για τα μοντέλα Nano Banana, Omni και Lyria (Gemini) που φέρουν το γνωστό εικονίδιο σπινθήρα κάτω αριστερά, ενώ αργότερα θα επεκταθεί και στον επεξεργαστή βίντεο Flow.







Η αλλαγή… πλεύσης της Google



H νέα δυνατότητα θα εφαρμόζεται παντού εκτός από χώρες όπου ο νόμος τα επιβάλλει, όπως η ΕΕ που ανακοίνωσε πρόσφατα νέους κανόνες διαφάνειας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι οποίοι καθιστούν υποχρεωτικά τα ορατά υδατογραφήματα.

Η αλλαγή αυτή αντανακλά μια εξελισσόμενη προσέγγιση όσον αφορά την επισήμανση των μέσων που δημιουργούνται με ΤΝ, καθώς τα ορατά υδατογραφήματα συχνά μπορούν να μειώσουν τη χρησιμότητα του περιεχομένου για επαγγελματικές και δημιουργικές εργασίες, ενώ παράλληλα παραμένει η ανάγκη αναγνώρισης του περιεχομένου που δημιουργείται με AI. «Επιχειρούμε να βρούμε ισορροπία μεταξύ δημιουργικού ελέγχου και ασφάλειας» τονίζει ο Woodward.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί πως η αλλαγή δεν επηρεάζει το αόρατο υδατογράφημα SynthID αλλά ούτε τα μεταδεδομένα C2PA, για τα οποία δεν προβλέπεται αντίστοιχη επιλογή απενεργοποίησης.

Κανόνες συμμόρφωσης



Με την ανησυχία πως ένα νέο κύμα παραπληροφόρησης βρίσκεται προ των πυλών το Suno παρουσίασε νέα «εργαλεία διαφάνειας», με σύστημα επισήμανσης που δείχνει αν ένα τραγούδι έχει δημιουργηθεί με AI ακόμη κι όταν εμφανίζεται σε άλλη πλατφόρμα. Η Anthropic ανακοίνωσε ότι θα ενσωματώνει αόρατα υδατογραφήματα βασισμένα στο πρότυπο C2PA στα κείμενα και τα αρχεία που παράγει το Claude, ώστε να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ.

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