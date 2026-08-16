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ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική διάσωση στο Βερολίνο: Η στιγμή που πυροσβέστης πιάνει γυναίκα που βρέθηκε στο κενό (βίντεο)

Διάσωση Βερολίνο
clock 11:50 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε 21ώροφο κτίριο κατοικιών στη συνοικία Φρίντριχσαϊν του Βερολίνου, κοντά στον σταθμό Ostbahnhof. Η φωτιά ξεκίνησε από τον 11ο όροφο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στον αμέσως επόμενο όροφο.

Μια γυναίκα εγκλωβίστηκε στο περβάζι του 11ου ορόφου, ενώ οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα. Καθώς η πυροσβεστική κλίμακα έφτανε μόνο έως τον 9ο όροφο, η γυναίκα πήδηξε στο καλάθι διάσωσης, όπου την πρόλαβε και την έπιασε πυροσβέστης. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο η γυναίκα όσο και ο πυροσβέστης.

Συνολικά, 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πέντε από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Περισσότεροι από 130 πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο σε λιγότερο από τρεις ώρες. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

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