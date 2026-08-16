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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

16χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από 15χρονο και άλλο ένα άτομο

βιασμός
clock 12:22 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Καταγγελία ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο άτομα έκανε μια 16χρονη στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, όλα συνέβησαν στο σπίτι της στο οποίο φιλοξενούνταν ένας 15χρονος και ένα ακόμα άγνωστο άτομο.

Κατά πληροφορίες η κοπέλα, η οποία, όπως και οι δύο καταγγελλόμενοι, είναι Ρομά, είπε στους αστυνομικούς ότι ο 15χρονος και το άλλο άτομο την πήγαν σε ένα δωμάτιο, της ακινητοποίησαν τα πόδια και τη βίασαν.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση ζήτησαν η 16χρονη να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

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