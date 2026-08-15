Η δύναμη της ανθρωπιάς: Ένα ολόκληρο χωριό χτίζει σπίτι για ένα νέο ζευγάρι στον Έβρο

«Τη δύναμη της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της αγάπης που ενώνει τους ανθρώπους» και που, όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πιστεύει ότι χαρακτηρίζει γενικότερα τους Εβρίτες, διέκρινε και ανέδειξε – στην προσωπική του σελίδα στο Facebook- ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος με αφορμή την εθελοντική ανέγερση κατοικίας στη Ρούσσα για ένα νεαρό ζευγάρι.



Επισκεπτόμενος το συγκεκριμένο ορεινό οικισμό του Δήμου ο κ. Καλακίκος βρέθηκε μπροστά στην ανέγερση από την τοπική κοινωνία, τους κατοίκους του χωριού, μίας κατοικίας για μία νέα οικογένεια.

«Ένα ολόκληρο χωριό, μια γειτονιά, μια μεγάλη οικογένεια, όλοι μαζί, σύσσωμοι, να προσφέρουν με την καρδιά τους στην ανέγερση μιας κατοικίας για μια νέα οικογένεια.

Στη Ρούσσα, οι άνθρωποι δε μένουν απλοί θεατές στις χαρές και στις ανάγκες του διπλανού τους. Στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον. Προσφέρουν, βοηθούν, μοιράζονται και προχωρούν μαζί. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη του τόπου μας. Η δύναμη της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της αγάπης που ενώνει τους ανθρώπους», ανέφερε ο κ. Καλακίκος, συγχαίροντας «όλους τους κατοίκους της Ρούσσας, στους Μπεκτασήδες και Αλεβίτες συμπολίτες μας, για το παράδειγμα που δίνουν», γιατί «μέσα από τις πράξεις τους αποδεικνύουν πως, όταν μια κοινωνία έχει δεσμούς, καμία οικογένεια δεν είναι μόνη και κανένα όνειρο δεν είναι αδύνατο».

«Ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο μήνυμα που μπορούμε να κρατήσουμε: το σπίτι χτίζεται με πέτρα και τούβλα, αλλά μια κοινωνία χτίζεται με αγάπη, προσφορά και αλληλεγγύη», παρατήρησε ο δήμαρχος Σουφλίου.

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