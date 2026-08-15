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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Κατάνυξη και ευλάβεια στα προσκυνήματα της Παναγίας (εικόνες)

μονή φανερωμένης
clock 11:35 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δεκαπενταύγουστος είναι η μεγάλη γιορτή του ελληνικού καλοκαιριού, μια ημέρα όπου η θρησκευτική πίστη συναντά την παράδοση, τα τοπικά έθιμα και τα πανηγύρια. Η Κοίμηση της Θεοτόκου, που τιμάται στις 15 Αυγούστου, έχει καθιερωθεί στη λαϊκή συνείδηση ως το «Πάσχα του καλοκαιριού», καθώς σε κάθε γωνιά της χώρας χιλιάδες πιστοί προσέρχονται σε εκκλησίες, μοναστήρια και προσκυνήματα για να προσευχηθούν και να εκπληρώσουν τα τάματά τους, στην αιώνια Μάνα, την Παναγία.

Η Κρήτη έχει δεκάδες ναούς και μοναστήρια αφιερωμένα στη Χάρη της Παναγίας, τα οποία σφίζουν από ζωή, εδώ και μέρες, με χιλιάδες προσκυνητές.

Δείτε φωτογραφίες από την Παναγίτσα Μασταμπά του Ηρακλείου:

παναγίτσα μασταμπά
παναγίτσα μασταμπά
παναγίτσα μασταμπά
παναγίτσα μασταμπά
παναγίτσα μασταμπά
παναγίτσα μασταμπά
παναγίτσα μασταμπά

Δείτε εικόνες από την Ιερά Μονή Φανερωμένης στην Ιεράπετρα

μονή φανερωμένης
μονή φανερωμένης
μονή φανερωμένης
μονή φανερωμένης
μονή φανερωμένης
μονή φανερωμένης

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