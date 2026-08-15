Πατούδα: Το παραδοσιακό, γεμιστό γλύκισμα που φτιάχνουν στην Ιεράπετρα τον Δεκαπενταύγουστο

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Στην Ανατολική Κρήτη, ένα μικρό γεμιστό γλυκό με ξηρούς καρπούς, μέλι και αρώματα μπαχαρικών έχει τη δική του θέση στις μεγάλες γιορτές. Στην Ιεράπετρα, η πατούδα συνδέεται ιδιαίτερα με τον Δεκαπενταύγουστο.

Μοιάζει με μικρό μισοφέγγαρο, σκεπάζεται με άχνη και μέσα στη ζύμη του κρύβει μια πλούσια γέμιση από ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Η πατούδα ή το πατούδο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γλυκά της Ανατολικής Κρήτης.

Στην Ιεράπετρα, η παράδοση θέλει να φτιάχνονται τον Δεκαπενταύγουστο.

Η παρασκευή της ήταν για χρόνια υπόθεση του σπιτιού και γι’ αυτό δεν υπάρχει μία μοναδική συνταγή. Άλλο σπίτι χρησιμοποιούσε περισσότερα καρύδια, άλλο αμύγδαλα ή σουσάμι, ενώ σε διαφορετικές εκδοχές συναντάμε μέλι, σταφίδες, κανέλα, γαρύφαλλο, ξύσμα εσπεριδοειδών, ανθόνερο ή ροδόνερο.

Η παραδοσιακή συνταγή για πατούδα



Υλικά



Για το φύλλο

1 ποτήρι ε.π,ελαιόλαδο



¼ ποτηριού ζάχαρη



4 ποτήρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις



¼ ποτηριού τσικουδιά



½ ποτήρι χυμό πορτοκαλιού



½ κουτ. γλυκού σόδα

Για τη γέμιση



2-3 ποτήρια αμύγδαλα και καρύδια ανακατεμένα και αλεσμένα



½ ποτήρι σουσάμι



¾ ποτηριού μέλι



1 κουτ. σούπας κανέλα



ξύσμα πορτοκαλιού

Για το τελείωμα



ανθόνερο



ζάχαρη άχνη

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Εκτέλεση βήμα-βήμα

Βήμα 1: Χτυπάμε στο μίξερ το ε.π.ελαιόλαδο με τη ζάχαρη για λίγα λεπτά. Σε ξεχωριστό μπολ ανακατεύουμε την τσικουδιά με τον χυμό πορτοκαλιού, προσθέτουμε τη σόδα και ρίχνουμε το μείγμα στο λάδι.

Βήμα 2: Προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι, συνεχίζοντας το ζύμωμα μέχρι να σχηματιστεί μια σχετικά σφιχτή ζύμη. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ακόμη αλεύρι. Την πλάθουμε σε μπάλα, την τυλίγουμε και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για περίπου 30 λεπτά.

Βήμα 3: Όσο ξεκουράζεται η ζύμη, ετοιμάζουμε τη γέμιση ανακατεύοντας τους αλεσμένους ξηρούς καρπούς με το σουσάμι, το μέλι, την κανέλα και το ξύσμα πορτοκαλιού. Το μείγμα πρέπει να είναι εύπλαστο και να μπορεί να πλαστεί.

Βήμα 4: Ανοίγουμε τη ζύμη σε λεπτό φύλλο και κόβουμε δίσκους διαμέτρου περίπου 8 εκ. Μοιράζουμε στο κέντρο τους μικρή ποσότητα από τη γέμιση, δίνοντάς της μακρόστενο σχήμα.

Βήμα 5: Διπλώνουμε κάθε δίσκο ώστε να σχηματιστεί μισοφέγγαρο και πιέζουμε καλά τις άκρες για να κλείσουν. Τα τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα ή ελαφρά λαδωμένο.

Βήμα 6: Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 30-35 λεπτά. Όταν βγουν από τον φούρνο, τα ραντίζουμε με ανθόνερο και τα πασπαλίζουμε γενναιόδωρα με ζάχαρη άχνη.

πηγή: protothema.gr

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