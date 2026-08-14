Επιχείριση απεγκλωβισμού στην Ηρακλείου - Μοιρών μετά από τροχαίο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 9 το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Ηρακλείου–Μοιρών, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό τους που είχε κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Μοίρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους τραυματίες, και τους μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο τροχαίο στο δρόμο - καρμανιόλα ερευνώνται από την αστυνομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποσελέμης: Ξεκινά η σταδιακή αποκατάσταση της υδροδότησης στην Ανατολική Κρήτη

Κρήτη: Απόβαση 242 λαθρομεταναστών – Πλήρωναν έως 2.000 δολάρια για το "ταξίδι του τρόμου"



