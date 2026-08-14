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ΚΡΗΤΗ

Επιχείριση απεγκλωβισμού στην Ηρακλείου - Μοιρών μετά από τροχαίο

ασθενοφορο
clock 22:46 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 9 το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Ηρακλείου–Μοιρών, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό τους που είχε κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Μοίρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους τραυματίες, και τους μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο τροχαίο στο δρόμο - καρμανιόλα ερευνώνται από την αστυνομία. 

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Τροχαίο Ατύχημα Ηρακλείου Μοιρών
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