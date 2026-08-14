Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

Η Αυστραλία αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους δημοφιλείς προορισμούς για νέους ανθρώπους που αναζητούν καλύτερες οικονομικές απολαβές και περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Dylan Juárez από την Αργεντινή, ο οποίος εργάζεται στον κατασκευαστικό κλάδο και μοιράζεται στα social media εικόνες από την καθημερινότητά του.

Ο ίδιος ανέβασε βίντεο στο οποίο εξηγεί πόσα χρήματα παίρνει για μια ημέρα εργασίας, προκαλώντας το ενδιαφέρον των χρηστών. Όπως λέει, η δουλειά του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον καθαρισμό στεγών, με τον ίδιο να περνά πολλές ώρες κάτω από τον αυστραλιανό ήλιο.

«Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με σχεδόν 300 ευρώ»



Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Juárez, πληρώνεται 40 αυστραλιανά δολάρια την ώρα. Για ένα οκτάωρο αυτό μεταφράζεται σε 320 αυστραλιανά δολάρια, δηλαδή περίπου 277 ευρώ.

«Μετά από 8 ώρες δουλειάς, φεύγουμε για το σπίτι με 320 δολάρια», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας παράλληλα ότι τα χρήματα αυτά έρχονται μετά από μια ολόκληρη ημέρα εργασίας κάτω από τον ήλιο.

@juarezdylan01 Te muestro lo que gano en un dia de trabajo en Australia ♬ sonido original - Dylan Juarez





Αν κάποιος εργαζόταν με αυτόν τον ρυθμό πέντε ημέρες την εβδομάδα, οι απολαβές θα έφταναν περίπου τα 1.400 ευρώ για μία εβδομάδα εργασίας. Σε τέσσερις εβδομάδες, το ποσό θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 5.600 ευρώ, πριν υπολογιστούν φόροι και τυχόν άλλα έξοδα.

Η περίπτωση του Juárez αναδεικνύει έναν από τους λόγους για τους οποίους η Αυστραλία προσελκύει εργαζόμενους από διαφορετικές χώρες. Οι υψηλότερες αμοιβές σε ορισμένα επαγγέλματα λειτουργούν ως ισχυρό κίνητρο για ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους στο εξωτερικό.

Για αρκετούς νέους από την Ευρώπη υπάρχει και η δυνατότητα της Working Holiday Visa, η οποία επιτρέπει σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις να ζήσουν και να εργαστούν νόμιμα στην Αυστραλία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Συνήθως απαιτείται έγκυρο διαβατήριο, να πληρούνται τα ηλικιακά κριτήρια του συγκεκριμένου προγράμματος, να υπάρχει ταξιδιωτική ασφάλιση και να αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επαρκή χρήματα για τα πρώτα έξοδα διαμονής του.

Πηγή: Gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νετανιάχου: Σάλος στη Βρετανία με την αναφορά σε «Ισλαμική Δημοκρατία»