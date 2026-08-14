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ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρωτοφανή οικονομικά μέτρα για την απομόνωση του Ιράν θ' ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα

ηπα ιραν
clock 17:55 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να ανακοινώσει πρωτοφανή μέτρα την επόμενη εβδομάδα που θα αποσκοπούν στη διασφάλιση της οικονομικής απομόνωσης του Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ.

«Περάσαμε από την Επική Οργή (η κωδική ονομασία της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν) στην οικονομική οργή. Και με εντολή του προέδρου, ανεβάσαμε το επίπεδο ακόμη περισσότερο. Και περιμένετε περισσότερες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα, επειδή πρόκειται να εφαρμόσουμε μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί στην ιστορία της οικονομικής απομόνωσης μιας χώρας», δήλωσε στο Newsmax.

Ο Μπέσεντ δεν έδωσε λεπτομέρειες, αλλά είπε ότι τα μέτρα θα συνδυαστούν με τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από την Ουάσινγκτον.

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