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Σταύρος Αρναουτάκης: «Η Κοίμηση της Θεοτόκου στέλνει μήνυμα πίστης και ελπίδας»

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
clock 17:27 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μήνυμα με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου απευθύνει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, τονίζοντας τη διαχρονική σημασία της ημέρας για την Ορθοδοξία και τον ελληνισμό.

Ο Δεκαπενταύγουστος, το «Πάσχα του καλοκαιριού», αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές και τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε ολόκληρη την Κρήτη. Με το μήνυμά του, ο Περιφερειάρχης αναφέρεται στη δύναμη που αντλούν οι πιστοί από την Παναγία, αλλά και στα διαχρονικά μηνύματα που συμβολίζει η ημέρα.

«Η γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου στέλνει διαχρονικό μήνυμα πίστης, ελπίδας και αναγέννησης σε όλη την Ορθοδοξία», σημειώνει ο κ. Αρναουτάκης.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο συμβολισμό της Παναγίας για τον ελληνισμό, ο οποίος, όπως αναφέρει, τιμά τη μεγάλη αυτή ημέρα σε κάθε γωνιά του κόσμου.

«Ο ελληνισμός, όπου γης, τιμά το Πάσχα του καλοκαιριού και αντλεί δύναμη από την Υπέρμαχο Στρατηγό που μας εμπνέει και μας καθοδηγεί», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Αναλυτικά η δήλωση του :

«Η γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου στέλνει διαχρονικό μήνυμα πίστης, ελπίδας και αναγέννησης σε όλη την Ορθοδοξία.

Ο ελληνισμός, όπου γης, τιμά το Πάσχα του καλοκαιριού και αντλεί δύναμη από την Υπέρμαχο Στρατηγό που μας εμπνέει και μας καθοδηγεί.

Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους.»

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