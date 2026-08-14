Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Μεγάλη πίεση στο παλιό ψυγείο - Αδειάζει και γεμίζει σε χρόνο ρεκόρ

Ασφυκτική είναι η κατάσταση στο παλιό ψυγείο του λιμανιού στο Ηράκλειο,, όπου σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti φιλοξενούνται 215 μετανάστες, ενώ το τελευταίο διήμερο ο συνολικός αριθμός όσων πέρασαν από τον χώρο, όχι ταυτόχρονα, έφτασε τους 457. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή ο αριθμός των φιλοξενούμενων είχε αγγίξει ακόμη και τους 300, προκαλώντας έντονη πίεση στις δυνατότητες του χώρου.

Χθες 95 άτομα αναχώρησαν με πλοίο της γραμμής, ενώ νωρίτερα ακόμη 147 μεταφέρθηκαν στη δομή της Αγιάς Χανίων. Παρά τις μετακινήσεις, οι νέες αφίξεις συνεχίζονται και κρατούν τις λιμενικές και τοπικές αρχές σε αυξημένη επιφυλακή.

Η ένταση των τελευταίων ημερών αποτυπώνεται και στους αριθμούς των διασώσεων. Από την περασμένη Τρίτη μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί και περισυλλεγεί συνολικά 574 άνθρωποι σε εννέα διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης. Μόνο χθες, σε δύο επιχειρήσεις νότια των Καλών Λιμένων, διασώθηκαν 200 μετανάστες.

Οι πρώτοι 113 εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες, ενώ λίγο αργότερα άλλοι 87 εντοπίστηκαν σε δύο ακόμη λέμβους και οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Η κινητικότητα συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες. 48 άτομα διασώθηκαν νότια της Γαύδου από φορτηγό πλοίο με τουρκική σημαία και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού, ενώ περίπου στις 4 τα ξημερώματα εντοπίστηκαν ακόμη 86 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι για καταγραφή.

Παράλληλα, καταγράφηκαν δύο αφίξεις στον Μακρύ Γιαλό Ιεράπετρας, με περίπου 58 άτομα από το ένα σκάφος και 80 από το δεύτερο να βγαίνουν στην ακτή.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο δήμαρχος Ιεράπετρας Μανόλης Φραγκούλης αποκάλυψε ότι έχει αποφασιστεί οι μετανάστες που εντοπίζονται νότια της Ιεράπετρας, αλλά και γενικότερα στα νότια του Λασιθίου, να μεταφέρονται στη νέα δομή φιλοξενίας που σχεδιάζεται στους Αθανάτους Ηρακλείου. Η σχετική απόφαση έγινε γνωστή μετά τη χθεσινή σύσκεψη στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, παρουσία και του πρώτου αντιπροέδρου της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη.

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