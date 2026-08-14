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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Απάτη από δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και θύμα 46χρονη

τηλεφωνική απάτη
clock 09:18 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζεται η απάτη με τους δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και τον δήθεν κίνδυνο έκρηξης σε σπίτια.

Τελευταίο θύμα μία 46χρονη σε χωριό του δήμου Μαλεβιζίου. Η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν άνδρα χθες (Πέμπτη 13/8) το μεσημέρι, ο οποίος της συστήθηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και την έπεισε ότι να βγάλει στην αυλή του σπιτιού της χρήματα και κοσμήματα υπό τον κίνδυνο... έκρηξης, λόγω διαρροής ρεύματος.

Η 46χρονη τον πίστεψε, έβαλε σε μία σακούλα 1.500 ευρώ μετρητά, και σε μία άλλη χρυσά και ασημένια κοσμήματα.  

Ο "ειπράκτορας" των απατεώνων πέρασε από το σπίτι και πήρε τις σακούλες, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες, ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία.

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