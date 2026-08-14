Φωτιά στη Χαλκιδική: Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες - Κάηκαν σπίτια, εκκενώσεις δια θαλάσσης

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Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες, με τη συνδρομή οχημάτων, εθελοντών και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας, παρέμειναν όλη τη νύχτα στο μέτωπο, πραγματοποιώντας συνεχείς παρεμβάσεις για την οριοθέτηση της φωτιάς και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Η φωτιά στη Σίβηρη εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00 σε μια περιοχή ήδη επιβαρυμένη από την έντονη τουριστική κίνηση, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Μέσω μηνυμάτων του 112 ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τη Σίβηρη και τη Φούρκα προς ασφαλέστερα σημεία.

Φωτιά στη Χαλκιδική: Μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από τη θάλασσα

Η επιχείρηση εκκένωσης εξελίχθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς η κυκλοφορία συγκεντρώθηκε στον μοναδικό βασικό οδικό άξονα εξόδου από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολύωρες καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από τη θάλασσα με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού και ιδιωτών και εκατοντάδες ανθρώπους να μεταφέρονται με ασφάλεια προς ασφαλέστερες περιοχές όπως Σάνη και Θεσσαλονίκη.

Φωτιά στη Χαλκιδική: Ζημιές σε σπίτια - Κάτοικοι και παραθεριστές αναμένουν ενημέρωση από τις αρχές

Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες τώρα, αναφέρουν ζημιές σε σπίτια στον οικισμό Ναυτίλος, χωρίς ακόμη να υπάρχει πλήρης εικόνα της έκτασης των καταστροφών, καθώς τα συνεργεία δεν έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα σημεία.

Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος των εναέριων μέσων, με τις συνεχείς ρίψεις νερού που πραγματοποιούσαν μέχρι να πέσει το φως του ηλίου, περιορίζοντας σημαντικά την έκταση της πυρκαγιάς πριν πέσει το σκοτάδι.

Ο δρόμος από την Κασσάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός, ενώ οι κάτοικοι και οι παραθεριστές αναμένουν την άδεια των αρχών για να επιστρέψουν στα σπίτια και τα καταλύματά τους και να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

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