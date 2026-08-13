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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: 490 μετανάστες διασώθηκαν μέσα σε 48 ώρες νότια του νησιού - Νέα επιχείρηση στα Καλά Λιμάνια

μετανάστες, βρετανία
clock 15:41 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αμείωτες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με 491 ανθρώπους να έχουν διασωθεί το τελευταίο 48ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης 115 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους νότια των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες -όλοι τους άνδρες-  μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου για την πρώτη καταγραφή.

Μόνο την Πέμπτη, σε δύο επιχειρήσεις νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν 113 μετανάστες. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Frontex και του Λιμενικού, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε Καλούς Λιμένες και Αγία Γαλήνη.

Ακόμα, σήμερα στην παραλία Τζίγκουνα κοντά στον Λέντα  εντοπίστηκαν 49 άτομα, όλοι από το Σουδάν. Από αυτούς οι δύο ήταν γυναίκες και τα δύο παιδιά, 4 και 6 ετών.

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