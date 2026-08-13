Τα 93 δευτερόλεπτα στην κόλαση: Ο Κρητικός πιλότος που “νίκησε” την Boeing κι έσωσε την Αθήνα από τον όλεθρο

Υπάρχουν στιγμές στην παγκόσμια ιστορία της αεροπλοΐας που τα εγχειρίδια των κατασκευαστών γίνονται άχρηστα χαρτιά και η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο χαράσσεται αποκλειστικά από το ένστικτο, την ψυχραιμία και το ανάστημα ενός ανθρώπου.

Για την Αθήνα, η στιγμή αυτή ήρθε το μεσημέρι της 9ης Αυγούστου 1978.Ήταν η μέρα που ο Κρητικός κυβερνήτης Σήφης Μιγάδης κοίταξε τον χάρο στα μάτια, αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές της Boeing και πέταξε ένα φλεγόμενο, θηριώδες Boeing 747-200 με 418 ψυχές μόλις 55 μέτρα πάνω από τις ταράτσες των σπιτιών της πρωτεύουσας.

93 δευτερόλεπτα στην κόλαση

Η πτήση ΟΑ 411 της Ολυμπιακής Αεροπορίας είχε προορισμό τη Νέα Υόρκη. Στην πίστα του αεροδρομίου του Ελληνικού, το Jumbo («Ολύμπιος Ζευς») βρισκόταν στο μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του. Μετέφερε 400 επιβάτες, 18 μέλη πληρώματος και 160 τόνους καυσίμων.

Μόλις το αεροσκάφος αποκολλήθηκε από τον διάδρομο, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Ο κινητήρας νούμερο 3 είχε εκραγεί.Το αεροπλάνο έχασε ακαριαία την απαραίτητη ώθηση.

Λόγω του τεράστιου βάρους, η ταχύτητα έπεσε δραματικά. Το Boeing δεν μπορούσε να πάρει ύψος. Αν ο Μιγάδης επιχειρούσε να στρίψει, το αεροσκάφος θα έχανε τη στήριξή του και θα έπεφτε. Αν τραβούσε το χειριστήριο προς τα πάνω –όπως προέβλεπε το επίσημο πρωτόκολλο της Boeing για απώλεια κινητήρα– το αεροπλάνο θα στόλαρε και θα καρφωνόταν στο έδαφος.

Μπροστά τους δεν υπήρχε διάδρομος. Υπήρχε η πυκνοκατοικημένη Αθήνα.

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«Ξύνοντας» τις ταράτσες της Αθήνας

Με μια απόφαση που σόκαρε τον συγκυβερνήτη του, Κώστα Φικάρδο, ο Μιγάδης πήρε το απόλυτο ρίσκο: Κράτησε το αεροπλάνο σε απόλυτα οριζόντια θέση. Άφησε το θηρίο των εκατοντάδων τόνων να «σέρνεται» στον αέρα, ελάχιστα μέτρα πάνω από την πόλη.

Οι μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν το περιστατικό από το έδαφος κόβουν την ανάσα

Το αεροσκάφος πέρασε ξυστά από τον λόφο του Πανί στον Άλιμο, με τους κατοίκους να βλέπουν την κοιλιά του αεροπλάνου.Στη Νέα Σμύρνη, πέρασε πάνω από το γήπεδο του Πανιωνίου, με τον Μιγάδη να μαζεύει τα flaps (πτερύγια) για να κερδίσει έστω και ένα χιλιόμετρο ταχύτητας, ρισκάροντας να πέσει αν έκανε λάθος στον υπολογισμό.

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Στη Λεωφόρο Συγγρού, το Boeing «έξυσε» την ταράτσα του κτιρίου της Interamerican, με τους υπαλλήλους να παγώνουν βλέποντας το αεροπλάνο στο ύψος των παραθύρων τους. Αυτό που κρατούσε το αεροπλάνο στον αέρα ήταν το «ground effect» (φαινόμενο του εδάφους).

Το Jumbo πετούσε τόσο χαμηλά, που ο αέρας εγκλωβιζόταν ανάμεσα στα φτερά και το έδαφος, δημιουργώντας ένα προσωρινό, αόρατο «μαξιλάρι» που το εμπόδιζε να πέσει.

Το παράδοξο της Boeing

Ο Μιγάδης, με καταγωγή από το Ηράκλειο και 32 χρόνια πτητικής εμπειρίας (έχοντας πολεμήσει μάλιστα στην αεροπορία), δεν έχασε την ψυχραιμία του ούτε δευτερόλεπτο. Καθώς το αεροπλάνο κατάφερε να βγει πάνω από τον Σαρωνικό, οι υπόλοιποι κινητήρες κρύωσαν ελαφρώς από τον καθαρό αέρα, η ταχύτητα ανέβηκε και το πλήρωμα άδειασε τους τόνους των καυσίμων στη θάλασσα.

Η επιστροφή και η αναγκαστική προσγείωση στο Ελληνικό ολοκλήρωσαν το θαύμα. "Δεν άνοιξε μύτη".

Η κατασκευάστρια εταιρεία Boeing, σοκαρισμένη από το συμβάν, έβαλε τα δεδομένα της πτήσης 411 στους πιο σύγχρονους προσομοιωτές της.

Το αποτέλεσμα; Σε όλες τις δοκιμές, το αεροπλάνο κατέληγε να συντριβεί.

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Η Boeing παραδέχτηκε επίσημα ότι με βάση τους νόμους της αεροναυπηγικής, η πτήση ήταν θεωρητικά «χαμένη». Η Αθήνα σώθηκε από μια βιβλική καταστροφή επειδή ένας άνθρωπος είχε το θάρρος να εμπιστευτεί το ένστικτό του και να παρακούσει τους κανόνες.

Η αντίδραση του Σήφη Μιγάδη μνημονεύεται και διδάσκεται μέχρι σήμερα στις παγκόσμιες σχολές πιλότων ως ο απόλυτος θρίαμβος του ανθρώπινου παράγοντα απέναντι στις μηχανές.

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