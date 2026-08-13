Κάθε πέρσι και φθηνότερο το σουβλάκι: Πόσο κοστίζει στην Κρήτη και σε μεγάλες πόλεις της χώρας

Το σουβλάκι είναι το έδεσμα που τόσο ντόπιοι όσο και τουρίστες αγαπούν. Είτε τυλιχτό είτε σε άλλες παραλλαγές είναι πάντα στις πρώτες προτιμήσεις.

Ωστόσο, η τιμή του χρόνο με τον χρόνο παίρνει την ανηφόρα, τόσο σε Αττική και Θεσσαλονίκη, όσο και στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια παραγγελία για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να κοστίσει ακόμη και 40 ευρώ. Η σύγκριση των τιμών του 2025 με εκείνες του 2026 αποτυπώνει τις αυξήσεις. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, στην Αθήνα ένα τυλιχτό κόστιζε πέρυσι από 3,70 έως 4 ευρώ, ενώ φέτος η τιμή του κυμαίνεται από 3,80 έως και 5 ευρώ.

Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές στη Θεσσαλονίκη, όπου το 2025 ένα τυλιχτό κόστιζε από 4,20 έως 4,80 ευρώ, ενώ το 2026 η τιμή του φτάνει ακόμη και τα 5,30 ευρώ.

Μέχρι 6 ευρώ στην Κρήτη - Η σημαντική διαφορά με τις άλλες πόλεις

Στην Κρήτη το 2025 οι τιμές κυμαίνονταν από 3,80 έως 5,50 ευρώ, ενώ φέτος ένα τυλιχτό μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 6,00 με 6,50 ευρώ. Ωστόσο, εδώ υπάρχει μια μικρή διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Το σουβλάκι ή τυλιχτό στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο είναι αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με τις άλλες πόλεις της χώρας, οπότε κάποιος καταναλώνει μόνο ένα. Αντίθετα, στην Αθήνα συνήθως ένα δεν είναι αρκετό, οπότε αν κάποιος αγοράσει σουβλάκι θα πάρει δυο για να χορτάσει και έτσι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από 6,5 ευρώ.

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