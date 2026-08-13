"Δρόμοι Πολιτισμού" στο Κράσι: Μια εκδήλωση για τον Νίκο Καζαντζάκη και τις γυναίκες της ζωής του

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Ένα ξεχωριστό πολιτιστικό και πνευματικό αντάμωμα προετοιμάζει ο Δήμος Χερσονήσου, στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 και ώρα 19:00, το Πολύκεντρο στο Κράσι θα μετατραπεί σε πυρήνα διαλόγου και μνήμης, φιλοξενώντας την υψηλού συμβολισμού εκδήλωση «Δρόμοι Πολιτισμού».

Με κεντρικό άξονα την ανάγκη για πνευματική, ηθική και περιβαλλοντική αναγέννηση, η φετινή διοργάνωση επιχειρεί να επανασυνδέσει τον σύγχρονο άνθρωπο με τον τόπο, τη φύση και τις ρίζες του, θέτοντας ως θεμέλιο την κοινωνική ευημερία.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Χαλέπας Μυλοποτάμου, κ. Πορφύριος Αουάντ.

Στο επίκεντρο οι γυναίκες που σφράγισαν τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη

Ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή της βραδιάς αποτελεί το αφιέρωμα στις γυναίκες της οικογένειας και του περιβάλλοντος του μεγάλου Κρητικού στοχαστή, Νίκου Καζαντζάκη, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας και του έργου του.

Η μάνα-ρίζα: Ο συγγραφέας και ποιητής Γεώργιος Φρυγανάκης θα αναπτύξει το θέμα "Μαργή Καζαντζάκη εκ Κρυονερίου - Η επίδραση της μάνας στη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη" αναδεικνύοντας τον καταλυτικό ρόλο της μητέρας του και τους δεσμούς της με το Κρυονέρι Μυλοποτάμου.

Η λογοτεχνική συντρόφισσα: Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Κρασανών, Γιούλη Ιεραπετριτάκη, θα μιλήσει με θέμα "Γαλάτεια Αλεξίου – Νίκος Καζαντζάκης - Υφαίνοντας τη μαγεία του μελλοντικού μύθου στο Κράσι", μεταφέροντας το κοινό στα χρόνια που το Κράσι αποτελούσε σημείο έμπνευσης και δημιουργίας.

Από την ιστορία στο μέλλον - Μινωική Γαστρονομία και Αειφορία

Η εκδήλωση γεφυρώνει το παρελθόν με το αύριο μέσα από την ομιλία της Προέδρου του Οικομουσείου «Κουρητία Οδός», Αναστασίας Φρυγανάκη, η οποία θα παρουσιάσει τη "Μινωική γαστρονομία ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης", προτείνοντας σύγχρονες λύσεις βασισμένες στην κρητική παράδοση.

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Συνδιοργάνωση και πληροφορίες

Η εκδήλωση τελεί υπό την οργανωτική φροντίδα του Δήμου Χερσονήσου, με την πολύτιμη υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρυονερίου Μυλοποτάμου και του Συλλόγου Απανταχού Κρασανών.

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