Η Εβίτα Αγαΐτση συνεχίζει τη γενναία μάχη με τον καρκίνο:

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Εβίτα Αγαΐτση δίνει τη δική της μάχη με τον καρκίνο και μοιράστηκε νέες φωτογραφίες της στο Instagram, με τους ακολούθους της να της στέλνουν μηνύματα αγάπης και υποστήριξης..

«Παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος», έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Εβίτα Αγαΐτση.

Στα τέλη του Ιουλίου, η 31χρονη Εβίτα Αγαΐτση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο από τη στιγμή που οι στενοί φίλοι της τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής της.

Διαβάστε επίσης

Η Φαίη Σκορδά στην Νάξο