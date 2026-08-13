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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Εβίτα Αγαΐτση συνεχίζει τη γενναία μάχη με τον καρκίνο:

ηθοποιος
clock 09:00 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Η Εβίτα Αγαΐτση δίνει τη δική της μάχη με τον καρκίνο και μοιράστηκε νέες φωτογραφίες της στο Instagram, με τους ακολούθους της να της στέλνουν μηνύματα αγάπης και υποστήριξης..

«Παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος», έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Εβίτα Αγαΐτση.

Στα τέλη του Ιουλίου, η 31χρονη Εβίτα Αγαΐτση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο από τη στιγμή που οι στενοί φίλοι της τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής της.

A post shared by Evita Agaitsi (@evita_agaitsi)

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