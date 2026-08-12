Η Φαίη Σκορδά στην Νάξο

Η Φαίη Σκορδά απολμβάνει τις διακοπές της παρέα με τους δυο γιους της. Μετά την Πάφο και τη Ρόδο, αυτή τη φορά σειρά είχε η Νάξος για την παρουσιάστρια.

Η ίδια θέλησε να μας δώσει μία γεύση από τις διακοπές της και πόσταρε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Από το ταξίδι της δεν θα μπορούσε να λείπει και μια επίσκεψη στην περίφημη Πορτάρα, το επιβλητικό μαρμάρινο μνημείο που δεσπόζει στο νησάκι Παλάτια και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Νάξου.

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