Ελένη Μενεγάκη: Κάνει διακοπές σε σκάφος

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Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Ελένη Μενεγάκη πάνω σε σκάφος. Η παρουσιάστρια θέλησε να μας δώσει μία γεύση από το καλοκαίρι της με μία σειρά από φωτογραφίες.

Η ίδια συνεχίζει να απολαμβάνει ένα ήρεμο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι, έχοντας επιλέξει για ακόμη μία χρονιά το Ιόνιο και ειδικότερα την Κεφαλονιά.

"Ηλιος, θάλασσα και σιωπή", έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

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