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GOSSIP - LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Κάνει διακοπές σε σκάφος

μγ
clock 17:00 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Ελένη Μενεγάκη  πάνω σε σκάφος. Η παρουσιάστρια θέλησε να μας δώσει μία γεύση από το καλοκαίρι της με μία σειρά από φωτογραφίες.

Η ίδια συνεχίζει να απολαμβάνει ένα ήρεμο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι, έχοντας επιλέξει για ακόμη μία χρονιά το Ιόνιο και ειδικότερα την Κεφαλονιά. 

"Ηλιος, θάλασσα και σιωπή", έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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