Πήγε να αρπάξει τα κοσμήματα ανήλικης, αλλά τον πήρε χαμπάρι η γειτόνισσα

Η παρατηρητικότητα μιας γειτόνισσας απέτρεψε ένα άτομο να αφαιρέσει κοσμήματα από μια ανήλικη που είχε εξαπατήσει, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ένας νεαρός ημεδαπός, ο οποίος, προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, προσπάθησε, τηλεφωνικά, να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι, ζητώντας του να συγκεντρώσει κοσμήματα σε σακούλα προκειμένου να τα ελέγξει.

Όταν όμως έφτασε στο σημείο και μπήκε στην οικοδομή του κοριτσιού, έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα της ανήλικης, η οποία τον απέτρεψε διώχνοντάς τον. Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα να περιεργάζεται διπλανές κατοικίες, προσήχθη σε αστυνομική υπηρεσία και συνελήφθη, ενώ από την κατοχή του κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε.

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