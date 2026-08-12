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ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην αεροσυνοδός παρίστανε τον πιλότο και πετούσε δωρεάν στις ΗΠΑ – Δήλωσε ένοχος για απάτη

αεροπλάνο - unsplash
clock 15:09 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένοχος για απάτη δήλωσε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Χονολουλού ένας 34χρονος πρώην αεροσυνοδός από το Τορόντο, ο οποίος παρίστανε τον πιλότο προκειμένου να εξασφαλίζει δωρεάν πτήσεις με αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ.

Ο Dallas Pokornik δεν ήταν ποτέ πιλότος και δεν διέθετε άδεια χειριστή αεροσκάφους, ωστόσο φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστή ταυτότητα. Μάλιστα, είχε ζητήσει ακόμη και πρόσβαση στη θέση του πιλοτηρίου, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν τελικά κάθισε εκεί.

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν εργαζόμενος αεροπορικής εταιρείας φωτογράφισε την πλαστή ταυτότητα και την έστειλε στον πρώην εργοδότη του, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ήταν πλαστή.

Ο 34χρονος συνελήφθη στον Παναμά και εκδόθηκε στις ΗΠΑ. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 20 χρόνια και πρόστιμο έως 250.000 δολάρια, ενώ συμφώνησε να καταβάλει αποζημίωση σε τρεις αεροπορικές εταιρείες. Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί στις 8 Δεκεμβρίου.

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Αεροσυνοδός Απάτη
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