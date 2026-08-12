ΗΠΑ: 4χρονο παιδί πέθανε από ηλεκτροπληξία ενώ έπαιζε στο σπίτι

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα τετράχρονο παιδί στο Κάνσας των ΗΠΑ, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη ηλεκτροπληξία από στεγνωτήριο ρούχων ενώ έπαιζε μέσα στο σπίτι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε κατοικία στο Σάβονμπεργκ και, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Άλεν, σχετίζεται με στεγνωτήριο τάσης 220 βολτ.

Λίγο μετά τις 21:30 της 6ης Αυγούστου, οι αρχές ενημερώθηκαν για ένα παιδί που δεν ανέπνεε. Μέχρι να κινητοποιηθούν οι αστυνομικοί, οι γονείς είχαν ήδη ξεκινήσει τη μεταφορά του αναίσθητου παιδιού τους στο Neosho Memorial Regional Medical Center, στην πόλη Τσανούτ.

Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, το τετράχρονο διαπιστώθηκε νεκρό στο νοσοκομείο.

Άγνωστο πώς προκλήθηκε η ηλεκτροπληξία



Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει ούτε το όνομα ούτε το φύλο του παιδιού. Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο με ποιον ακριβώς τρόπο το στεγνωτήριο φέρεται να προκάλεσε τη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Άλεν συνεχίζει να ερευνά τις συνθήκες του θανάτου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος προκάλεσε σκόπιμα κακό στο παιδί.







«Προς το παρόν δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια και φαίνεται ότι πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα», ανέφερε η υπηρεσία.

Οι τοπικές αρχές εξέφρασαν επίσης τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του παιδιού, αλλά και σε όσους ενεπλάκησαν στη διαχείριση του περιστατικού, μεταξύ των οποίων οι τηλεφωνητές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι διασώστες και το προσωπικό του νοσοκομείου.

Έπαιζε μέσα στο σπίτι



Σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο KWCH, το δυστύχημα συνέβη την ώρα που το τετράχρονο έπαιζε μέσα στην κατοικία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο στεγνωτήριο, την κατάστασή του ή τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ενδέχεται να παρουσιάστηκε ηλεκτρική βλάβη.

Η Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ συστήνει στις οικογένειες να χρησιμοποιούν κατάλληλα τοποθετημένα προστατευτικά στις πρίζες και πρίζες ασφαλείας, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για τα παιδιά.

Οι ομοσπονδιακές οδηγίες ασφαλείας συνιστούν επίσης τη χρήση προστατευτικών μηχανισμών που δεν μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα από παιδιά και εμποδίζουν την πρόσβασή τους σε πρίζες και ηλεκτρικά εξαρτήματα υπό τάση.

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