Καρυστιανού στο Ράδιο Κρήτη: «Η Ελπίδα δεν θα επιτρέψει να την διαλύσουν» – Τι είπε για πρόγραμμα και ΔΕΘ

Η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη δημοκρατία» , Μαρία Καρυστιανού, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη και αναφέρθηκε τόσο στις πρόσφατες αποχωρήσεις από το κόμμα της, όσο και στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα αλλά και στη ΔΕΘ.

Η κ. Καρυστιανού ανέφερε αρχικά μεταξύ άλλων: «Μέσα σ’ αυτούς τους τρεις μήνες προσπάθησα αυτό το κίνημα πολιτών χωρίς να έχουμε από πίσω μας εμπειρία ή χορηγούς. Χωρίς να τρέξουμε σε επικοινωνιακές εταιρείες και όλα τα σχετικά. Προσπαθήσαμε μόνοι μας να οργανωθούμε και ο λόγος που ενωθήκαμε ήταν συγκεκριμένος. Ήταν αναμενόμενος και φαντάζομαι δεν προκάλεσε έκπληξη σε κανέναν, θα έτρεχαν δίπλα μας άνθρωποι και ίσως πρώτοι- πρώτοι, οι οποίοι θα ήταν βαλτοί του συστήματος για να μας κρατήσουν πίσω, να μας διαλύσουν ή άνθρωποι με υστεροβουλία και ανιδιοτέλεια, ήθελαν συγκεκριμένα πράγματα για τον εαυτό τους. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει την εξής διαφορά. Η Ελπίδα δεν μπορεί να επιτρέψει τέτοια πράγματα να συμβαίνουν. Άρα δεν μας αφορούν άνθρωποι που έχουν έρθει με δικούς τους στόχους και δικούς τους σκοπούς και δεν μας ενδιαφέρουν φυσικά, οι άνθρωποι που έχουν έρθει με σκοπό να μας διαλύσουν…».

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις ανέφερε πως δεν πιστεύει σ’ αυτές και δεν θα βασιστεί εκεί, «ξέρω πολύ καλά ότι όλες οι εταιρείες κάνουν δουλειές και πληρώνονται από τα κανάλια, παίρνουν χρήματα για να βγάζουν συγκεκριμένα νούμερα».

Για το γεγονός ότι το κόμμα δεν έχει καταστατικό, ανέφερε πως είναι ένα κόμμα μόλις τριών μηνών, από ανθρώπους διαφορετικών κομματικών περιοχών και θα γίνουν ζυμώσεις. «Όλα θα γίνουν φυσιολογικά, είναι καθ’ όλα νόμιμο αυτό που κάνουμε», τόνισε μεταξύ άλλων.

Στο ερώτημα γιατί θέλει να γίνει πρωθυπουργός η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Θα σας πω ότι δεν ήθελα καθόλου να είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ βλέπω στον εαυτό μου ότι είμαι μια απλή πολίτης αυτής της ταλαίπωρης χώρας, που δεν ανέχομαι. Όχι μόνο γιατί μου σκότωσαν το παιδί, όχι μόνο γι αυτό. Που μου έκαναν το χειρότερο που μπορούσαν να μου κάνουν και μου κουνάνε το δάχτυλο. Όχι μόνο για την ατιμωρησία που με τρελαίνει. Τρελαίνει το μυαλό μου να τους βλέπω να διαπράττουν το ένα έγκλημα μετά το άλλο και να λένε έχουμε την πλειοψηφία και δεν θα ελεγχθούμε και χειρότερα να υπάρχουν εισαγγελείς που δεν τηρούν τους νόμους και δεν προστατεύουν τους πολίτες, και δεν τιμούν τη θέση τους. Για τη χώρα μου, η οποία έχει τεμαχιστεί και ξεπουληθεί σε ξένους όλη. Θεωρώ ότι χρέος μου είναι μέχρι να φύγω από τη ζωή να κάνω τη δική μου προσπάθεια, να δώσω τον δικό μου αγώνα. Για να πετύχει αυτός ο αγώνας πρέπει να είμαστε όλοι μαζί».

Για το πρόγραμμα του κόμματός της και όσα θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ αλλά και πού θα δώσει προτεραιότητα, τόνισε πως τέλος του Αυγούστου θα παρουσιαστούν οι προτάσεις του κόμματος, αλλά και στη ΔΕΘ. «Θα πρέπει όλα μαζί να ξεκινήσουν να διορθώνονται. Τα ζητήματα για να διορθωθεί η καθημερινότητα είναι τα κυρίαρχα. Έχω πει πολλές φορές αν δεν υπάρχει Δικαιοσύνη, θα υπάρχει ακρίβεια, καρτέλ, θα υπάρχουν υπόλογοι υπουργοί Εξωτερικών που κάνουν μη συμφέρουσες ανθελληνικές συμφωνίες. Το ένα κομμάτι είναι αυτό και το άλλο είναι: Πρωτογενής τομέας, ανάπτυξη, δημογραφικό», ανέφερε μεταξύ άλλων.

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