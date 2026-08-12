Κρήτη: Συνελήφθη 26χρονος με ροζ κοκαΐνη σε «καβάτζα» (εικόνα)

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Στη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες, 11 Αυγούστου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν χώρο αποθήκευσης και συσκευασίας ναρκωτικών σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων, όπου πραγματοποιήθηκε έρευνα.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 132,3 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης (tusi), 109,8 γραμμάρια κάνναβης, 2.650 ευρώ, ζυγαριά ακριβείας και υλικά συσκευασίας. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων.

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Ακολουθεί το δελτίο τύπου της αστυνομίας:

Συνελήφθη χθες (11.08.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ,αλλοδαπός κατηγορούμενος για εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στα Χανιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προανάκρισης της ανωτέρω υπηρεσίας για υπόθεση που αφορά εγκληματική ομάδα που διακινεί ναρκωτικά και τη σύλληψη ενός ημεδαπού Δελτιο Τυπου 11.08.2026 ,εντοπίσθηκε χώρος αποθήκευσης-συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών (καβάτζα) εντός ενοικιαζόμενου δωματίου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων όπου απογευματινές ώρες χθες (11.08.2026) εντοπίσθηκε 26χρονος αλλοδαπός και πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

132,3 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης (tusi)

109,8 γραμμάρια κάνναβης

Χρηματικό ποσό 2.650 ευρώ

Ζυγαριά

Πλήθος ειδών συσκευασίας

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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