Δεκαπενταύγουστος: Γιατί ευχόμαστε... Καλή Παναγιά

Υπάρχουν ευχές που τις λέμε επειδή έτσι μας έμαθαν οι δικοί μας. Όπως η κατά μεγάλο σεβασμό επίκαιρη - λόγω του Δεκαπενταύγοστου- ευχή «Καλή Παναγιά»!

Πρόκειται λοιπόν για την ευχή που δεν γνωρίζουμε πότε καθιερώθηκε και ποιος ήταν ο σκοπός και η σημασία της.

Τώρα στην περίπτωσή μας με την ευχή «Καλή Παναγιά» γεννάται το ερώτημα: Είναι λανθασμένη η ευχή και αν ναι, τι πρέπει να λέμε;

Ο Άγιος Παΐσιος και άλλοι σύγχρονοι Πατέρες, δίνουν την εξής απάντηση: Όταν οι πιστοί λένε την ευχή «Καλή Παναγιά», ο όρος Παναγιά, δεν αντιστοιχεί στο πρόσωπο της Θεομήτορος, αλλά στην περίοδο του «Δεκαπενταύγουστου», με κατάληξη την ημέρα του εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου.



Κατά συνέπεια, είναι σαν να λέμε «Καλό Δεκαπενταύγουστο» (Καλό Πάσχα του καλοκαιριού), ή καλή μικρή Σαρακοστή! Η ευχή λοιπόν «Καλή Παναγιά» σημαίνει: «Καλό ταξίδι στις αρχές του ονείρου που θα βρει απάγκιο τον Δεκαπενταύγουστο!»

Και κατά τον Άγιο Παΐσιο «Καλή Παναγιά» πάει να πει, με το καλό να συναντήσουμε στους ναούς την Παναγιά που έχει βγει για να βρει και να παρηγορήσει τους αναγκεμένους! Είναι λοιπόν αρκετή η ευχή με τη φράση «Με το καλό στην Παναγιά».

Συμπερασματικά θα λέγαμε πως, η ευχή «Καλή Παναγιά» που καθιερώθηκε πανορθόδοξα στη χώρα μας, γίνεται αποδεκτή εφόσον η λέξη «Παναγιά» αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη χρονική θρησκευτική περίοδο!!

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