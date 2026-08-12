Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την επιχείρηση φυγάδευσής του από την Τουρκία: «Κάνω αυτό που μου λέει η Μυστική Υπηρεσία»

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Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες, αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για την πρωτοφανή επιχείρηση απόκρυψης και φυγάδευσης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον περασμένο μήνα.

Τραμπ: Απειλή του Ιράν τον ανάγκασε σε μυστική διαφυγή από την Τουρκία – Τον έκρυψαν σε όχημα τροφοδοσίας και παραπλάνησαν δημοσιογράφους



Μια σοβαρή, αξιόπιστη απειλή από το Ιράν υποχρέωσε τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας να μεταφέρουν μυστικά τον Αμερικανό Πρόεδρο σε άλλο αεροσκάφος, αφήνοντας το προεδρικό αρχικό Air Force One με ανώτατους αξιωματούχους και δημοσιογράφους να λειτουργήσει ως «δόλωμα» — μια εξέλιξη που προκαλεί έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τους χειρισμούς του Λευκού Οίκου.

Η επιχείρηση «Όχημα Τροφοδοσίας»

Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου στην Άγκυρα, ο Τραμπ μεταφέρθηκε κρυφά από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One σε ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας ως κάλυψη ένα όχημα τροφοδοσίας (catering).

Η επιχείρηση παραπλάνησης οργανώθηκε υπό την καθοδήγηση της Μυστικής Υπηρεσίας, ύστερα από πληροφορίες για άμεση ιρανική απειλή με σκοπό τη δολοφονία του.

NEW: President Trump addresses the security threat that prompted Secret Service to have him switch planes while he was in Turkey for the NATO summit:







"I get a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about."







Trump says he didn't ask many questions and simply… pic.twitter.com/SLuVMUsnwB — Fox News (@FoxNews) August 12, 2026

Ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε αυτή την παραπλάνηση, η οποία παρέμεινε μυστική μέχρι τη δημοσίευσή της από την Washington Post.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονο προβληματισμό στα αμερικανικά ΜΜΕ, καθώς εγέρθηκαν ερωτήματα για το αν η επιχείρηση εξέθεσε σε κίνδυνο τους συνεργάτες του Τραμπ και τους δημοσιογράφους που παρέμειναν στο αεροσκάφος το οποίο θεωρούνταν ότι μετέφερε τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Στο αεροσκάφος που λειτούργησε ως «δόλωμα» επέβαιναν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους:

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο



Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ



Ο ανώτερος σύμβουλος εσωτερικής πολιτικής, Στίβεν Μίλερ



Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ



Πλήθος υποστηρικτικού προσωπικού, στελέχη ασφαλείας και δημοσιογράφοι

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποβάθμισε τον κίνδυνο για τους ανθρώπους που άφησε πίσω στο αρχικό αεροσκάφος, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Νομίζω ότι στην πραγματικότητα το αεροπλάνο στο οποίο πέταξα εγώ διέτρεχε μεγαλύτερο κίνδυνο. Νομίζω ότι διέτρεχε μεγαλύτερο κίνδυνο επειδή αυτό θα ήταν το αεροπλάνο στο οποίο πιστεύω ότι θα ήταν πιο πιθανό να επιτεθούν».

«Απλώς ακολουθώ τη Μυστική Υπηρεσία»

Έπειτα από ένα 24ωρο όπου το διαδίκτυο κατακλύστηκε από memes που τον εμφάνιζαν να κρύβεται σε όχημα τροφοδοσίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι εκτελούσε εντολές των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Λοιπόν, εξαρτάται αποκλειστικά από τη Μυστική Υπηρεσία. Εγώ απλώς ακολουθώ αυτό που θα ήθελαν να κάνουν, οπότε πορεύομαι σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία και τον Στρατό», δήλωσε.

Επιστρέφοντας από εκδήλωση στο Οχάιο, πρόσθεσε πως δεν είχε πολλές επιλογές. «Ήθελαν να πάω σε διαφορετική πτήση, σε διαφορετικό αεροπλάνο», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι το περιστατικό δεν τον φόβισε: «Υποθέτω ότι υπήρχε μια απειλή εκεί έξω. Δεν ρώτησα και πολλά γι’ αυτήν. Δέχομαι πολλές απειλές».

«Δεν ανησυχώ για τίποτα, για να είμαι ειλικρινής. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Ξέρετε ποια είναι η στάση μου; Ό,τι να ‘ναι!».

Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης την πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης του προς την Τεχεράνη.

The guy who posts AI images of himself saving George Washington and fighting alongside Revolutionary War heroes hid in a catering truck while his own allies and the media boarded the plane HE thought Iran might blow up.







AI Trump: “I’ll save America!”







Real-life Trump: “You guys… — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 11, 2026

«Λέτε ότι εμπιστεύομαι το Ιράν; Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα εμπιστευόταν το Ιράν. Μου λέγανε συνεχώς ψέματα. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ αυτή τη στιγμή… μας ανήκουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Κάποια στιγμή ίσως κάνουν κάτι και ανατιναχτούν, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση».

Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ως «τον νταή της Μέσης Ανατολής» από την ίδρυσή της το 1979, προσθέτοντας όμως: «όχι πια».

Τι γνώριζε το Ιράν για τον Τραμπ – Ο ρόλος του Ισραήλ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι αμερικανικές αρχές ενημερώθηκαν από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για το νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας.

Αν και δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο δίκτυο Channel 12 ότι οι πληροφορίες αφορούσαν γενικότερες συζητήσεις Ιρανών αξιωματούχων και όχι ένα συγκεκριμένο οργανωμένο σχέδιο, η σοβαρότητα των στοιχείων οδήγησε στην απόφαση φυγάδευσης του Τραμπ.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε πάντως την εμπλοκή του Ισραήλ σε δηλώσεις του στη New York Post: «Όχι, όχι. Το Ισραήλ δεν βρήκε τίποτα. Όχι, όχι».

«Είμαι ο αριθμός ένα [στη λίστα εξόντωσης του Ιράν] εδώ και πολύ καιρό, έτσι είναι η ζωή», πρόσθεσε.

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