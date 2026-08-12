Εκτός ελέγχου οι τιμές - Νέο «ράλι» στα καύσιμα από σήμερα

Νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να χτυπήσει τις αντλίες τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, βάζοντας τέλος στη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιουργώντας νέες πιέσεις στους οδηγούς.

Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές διυλιστηρίου και, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσεινα αποτυπώνεται σταδιακά στη λιανική.

Οι ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν το σύνολο των καυσίμων κίνησης, με βενζίνη και diesel να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται ήδη στα 1,980 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης στα 1,986 ευρώ, γεγονός που αφήνει ελάχιστη απόσταση από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.

Το νέο κύμα ανατιμήσεων τροφοδοτείται από την επάνοδο των πιέσεων στη διεθνή αγορά. Η τιμή του Brent κινείται λίγο πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ επαναφέρουν το γεωπολιτικό ρίσκο στο προσκήνιο.

Τέλος στη σύντομη αποκλιμάκωση

Η νέα άνοδος έρχεται να ανακόψει την πτωτική κίνηση που είχε καταγραφεί στις αντλίες τις προηγούμενες ημέρες.

Μέσα σε περίπου μία εβδομάδα η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης είχε υποχωρήσει κατά αρκετά λεπτά το λίτρο, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αποκλιμάκωση στο diesel.

Η εικόνα αυτή φαίνεται πλέον να αντιστρέφεται, καθώς οι υψηλότερες διεθνείς τιμές έχουν αρχίσει να μεταφέρονται στην εγχώρια αγορά.

Η μετάδοση των μεταβολών δεν γίνεται άμεσα. Οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές επηρεάζουν αρχικά τις τιμές των προϊόντων πετρελαίου και τα διυλιστήρια και στη συνέχεια, με χρονική υστέρηση, περνούν στα πρατήρια.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιβαρύνσεις που έχουν ήδη καταγραφεί στο προηγούμενο στάδιο της αλυσίδας αναμένεται να γίνουν περισσότερο αισθητές στους οδηγούς από σήμερα και τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Το Ορμούζ ξαναβάζει «φωτιά» στο πετρέλαιο

Καθοριστικός παράγοντας για τη νέα αλλαγή του σκηνικού είναι η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Οι ανησυχίες για την ομαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή επανήλθαν, καθώς η Τεχεράνη έχει συνδέσει την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις από την πλευρά των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η άρση κυρώσεων.

Η αγορά πετρελαίου αντιδρά έντονα σε κάθε εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει τη μεταφορά και την παγκόσμια προσφορά, με αποτέλεσμα το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου να επιστρέψει στις τιμές.

Το κρίσιμο για την ελληνική αγορά είναι πλέον η διάρκεια αυτής της ανόδου. Εάν οι διεθνείς τιμές παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα ή κινηθούν ακόμη υψηλότερα, οι πιέσεις στη λιανική θα ενταθούν.

Οι υψηλές τιμές περιόρισαν τη ζήτηση

Οι νέες αυξήσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά έχει ήδη αρχίσει να βλέπει τις συνέπειες του υψηλού κόστους των καυσίμων στην κατανάλωση.

Παρά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, ο Ιούλιος έκλεισε με τη ζήτηση για καύσιμα κίνησης ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Πηγές της αγοράς συνδέουν την εξέλιξη κυρίως με τις υψηλές τιμές, οι οποίες αναγκάζουν αρκετούς οδηγούς είτε να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους είτε να μειώνουν την ποσότητα καυσίμου που αγοράζουν.

Το γεγονός ότι η υποχώρηση της κατανάλωσης καταγράφεται μέσα στην καρδιά της θερινής περιόδου θεωρείται ενδεικτικό της πίεσης που ασκεί πλέον το κόστος ανεφοδιασμού στα νοικοκυριά.

Το «μαξιλάρι» μέχρι το τέλος Αυγούστου

Απέναντι στις διεθνείς πιέσεις λειτουργούν προς το παρόν οι παρεμβάσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή και παραμένουν σε ισχύ έως το τέλος Αυγούστου.

Για τη βενζίνη εφαρμόζεται η συμφωνία με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια για απορρόφηση μέρους των ανατιμήσεων, με την παρέμβαση να αντιστοιχεί σε 10 λεπτά ανά λίτρο.

Στο diesel κίνησης η συνολική ελάφρυνση φτάνει έως τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Από αυτά, τα 5 λεπτά προέρχονται από τη μείωση των διυλιστηρίων και επιπλέον 10 λεπτά από την κρατική επιδότηση που εφαρμόζεται για ολόκληρο τον Αύγουστο.

Η παρέμβαση στο diesel έχει ιδιαίτερη σημασία και για το συνολικό κόστος στην οικονομία, καθώς οι μεταβολές στην τιμή του επηρεάζουν άμεσα τις επαγγελματικές μεταφορές και, μέσω αυτών, την εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι παρεμβάσεις λειτουργούν ως ανάχωμα, δεν μπορούν όμως να απορροφούν απεριόριστα τις αυξήσεις της διεθνούς αγοράς. Εάν το πετρέλαιο παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης θα μεταφέρεται σταδιακά στην τελική τιμή.

Έτσι, μετά τη σύντομη υποχώρηση των προηγούμενων ημερών, το σκηνικό αλλάζει ξανά στις αντλίες, με το επόμενο διάστημα να κρίνεται από την πορεία του πετρελαίου και κυρίως από τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

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