«Καμπάνες» στην αγορά μετά τους ελέγχους του Υπουργείου Ανάπτυξης – Πρόστιμα που ξεπερνούν τις 109.000 ευρώ

Συνεχίζονται και μάλιστα είναι εντατικοί οι έλεγχοι, καθότι είμαστε μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, από την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της αγοράς. Όλοι οι κλάδοι της αγοράς είναι στο στόχαστρο, κυρίως όμως εστίαση και καταστήματα λιανικής πώλησης.

Από τις δεκάδες επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, 90 εντοπίστηκαν να έχουν παραβιάσει την καταναλωτική νομοθεσία, η οποία μάλιστα είναι και πολύ αυστηρή και επιβλήθηκαν πρόστιμα που ξεπερνούν τις 109 χιλιάδες ευρώ.

Οι παραβάσεις για τις οποίες μπήκαν τα πρόστιμα ήταν η ελλιπής και η ψευδής ενημέρωση των καταναλωτών, η παραπλάνηση τους. Ως προς τους τρόπους που γίνονταν αυτό, για παράδειγμα, σε κάποια μαγαζιά δεν υπήρχαν τιμοκατάλογοι ή εάν υπήρχαν τιμοκατάλογοι δεν ανέφεραν την αναλογία του κόστους ανά μονάδα μέτρησης, δηλαδή πόσο κάνει ένα προϊόν ανά κιλό.

Μετά μπορεί κάποια επιχείρηση να μην είχε σε εμφανές σημείο ένα ταμπελάκι με τις διάφορες υποχρεώσεις, για παράδειγμα με το ταμπελάκι που λέει ότι είναι υποχρεωμένος ο καταναλωτής να λάβει απόδειξη για το προϊόν που αγόρασε.

Κάποιες συσκευασίες προϊόντων δεν είχαν αναλυτικά την σύστασή του, τι περιλαμβάνει το προϊόν. Επίσης σε κάποιες άλλες συσκευασίες δεν ήταν ακριβές το βάρος που ανέφεραν μέσα. Υπήρχε δηλαδή μία απάτη και εδώ σε βάρος του καταναλωτή. Και τέλος κάποιες επιχειρήσεις δεν είχαν τα απαραίτητα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης προϊόντων.

Πηγή: ΕΡΤ

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