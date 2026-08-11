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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ φωτογραφήθηκε με λευκά σατέν εσώρουχα και γόβες

lopez
clock 23:00 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με λευκά, σατέν εσώρουχα και γόβες πόζαρε η Τζένιφερ Λόπεζ και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.



Η 57χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε τις φωτογραφίες αυτές με ένα look εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1950.



Η Λατίνα πόζαρε μπροστά από μια κρεμάστρα με ρούχα, φορώντας ένα λευκό σουτιέν και ασορτί εσώρουχο, τα οποία συνδύασε με γόβες με πουά μοτίβο.



 «Η εποχή του Λέοντα συνεχίζεται» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.


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A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

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