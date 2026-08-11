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ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Ανήλικος έκλεψε από Δανό τουρίστα δαχτυλίδι με πολύτιμους λίθους αξίας 12.000 ευρώ

περιπολικό
clock 20:43 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εξιχνιάστηκε, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Απολλωνίων, υπόθεση κλοπής από τουριστικό κατάλυμα, η οποία σημειώθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα, σε περιοχή της Λευκάδας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου για το αδίκημα της κλοπής.



Ειδικότερα, σύμφωνα με το protothema.gr, από την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε ότι ο 17χρονος μπήκε σε τουριστικό κατάλυμα ενός τουρίστα από τη Δανία και αφαίρεσε ένα δαχτυλίδι με πολύτιμους λίθους αξίας 12.000 ευρώ.

Βρέθηκα κι άλλα χρυσαφικά στην κατοχή του

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν χρυσαφικά, μεταξύ των οποίων και το δαχτυλίδι, το οποίο αποδόθηκε στον κάτοχό του. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα διαβιβαστεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.

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