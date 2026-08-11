Δύτες βρήκαν μπύρα Guinness 162 ετών σε ναυάγιο - Επιστήμονες αναλύουν το DNA της για να την ξαναπαρασκευάσουν

Ένα αναπάντεχο εύρημα περίμενε δύο έμπειρους δύτες στα παγωμένα νερά στα ανοικτά των βρετανικών ακτών του Ντόβερ, όταν κατά τη διάρκεια εξερεύνησης ενός ιστορικού ναυαγίου ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με ένα σπάνιο κειμήλιο της ζυθοποιίας.

Ο Βέλγος Στέφαν Πάνις, με εμπειρία που ξεπερνά τα 40 χρόνια στις καταδύσεις, μαζί με τον συνεργάτη του Έντι Χούζι, ανέσυραν από τον βυθό ένα σκοτεινό γυάλινο μπουκάλι, καλυμμένο από την αλμύρα και τα ιζήματα του χρόνου. Μόλις επέστρεψαν στην επιφάνεια και ξέπλυναν προσεκτικά το γυαλί, η αποκαλυπτική λεπτομέρεια έγινε αμέσως ορατή: το ανάγλυφο λογότυπο της Guinness ξεπρόβαλε καθαρά.

Σύμφωνα με το BBC, η φιάλη χρονολογείται από το 1864, κουβαλώντας μια ιστορία 162 ετών και, όπως όλα δείχνουν, ένα περιεχόμενο που ενδέχεται να παραμένει ακόμη πόσιμο.

Η ανακάλυψη αυτή φαίνεται πως είναι μόνο η αρχή. Ο Πάνις εκτιμά ότι στα έγκατα του ναυαγίου, θαμμένη κάτω από το παχύ στρώμα άμμου, βρίσκεται μια ολόκληρη κούτα με τουλάχιστον 24 παρόμοιες φιάλες, αν όχι περισσότερες. Ο ίδιος έχει ήδη σχεδιάσει επόμενες καταδύσεις με στόχο την ανάσυρσή τους.

Παράλληλα, η επιστημονική περιέργεια πήρε τη σκυτάλη. Ο συνάδελφος του Πάνις, Πάβελ Τρουσίνσκι, ήρθε άμεσα σε επαφή με έναν μικροβιολόγο εξειδικευμένο στη μπύρα στο Πανεπιστήμιο KU Leuven του Βελγίου.

Δείγματα από το εσωτερικό της φιάλης στάλθηκαν ήδη στο εργαστήριο για ανάλυση, με τους ερευνητές να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα μυστικά της παραγωγής του 19ου αιώνα.

Όπως εξηγεί ο Πάνις, αν οι επιστήμονες καταφέρουν να ανακτήσουν το πλήρες DNA της μαγιάς, θα ανοίξει ο δρόμος για την πιστή αναπαραγωγή της συνταγής σε μικρή κλίμακα, προσφέροντας στους λάτρεις του ζύθου την ευκαιρία να γευτούν ακριβώς τη μπύρα όπως παρασκευαζόταν το 1864.

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