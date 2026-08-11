Οι φωτογραφίες της Ελένης Πετρουλάκη στον Μακρύγιαλο

Διακοπές στην Κρήτη και στον τόπο που μεγάλωσε κάνει ακόμα για μία χρονιά η Ελένη Πετρουλάκη. Η γυμνάστρια φόρεσε το μπικίνι της και πήγε στην παραλία και έστειλε το δικό της μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους.

"Όσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε το σώμα μας, άλλο τόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε και την ηρεμία του μυαλού μας.







Και σας το λέω γιατί κι εγώ ακόμα προσπαθώ να το μάθω…







Όταν έχεις συνηθίσει για χρόνια να δουλεύεις πολύ, να οργανώνεις, να προλαβαίνεις και να είσαι συνεχώς σε δράση, δεν είναι εύκολο ξαφνικά να πατήσεις ένα κουμπί και να πεις «τώρα χαλαρώνω».







Ακόμα και στις διακοπές, μπορεί το σώμα να σταματά, αλλά το μυαλό να συνεχίζει να τρέχει.







Γι’ αυτό προσπαθώ κι εγώ να βάζω μικρές παύσεις μέσα στην ημέρα. Να αφήνω το κινητό, να περπατάω, να παρατηρώ γύρω μου, να αναπνέω πιο αργά και —το πιο δύσκολο— να μη νιώθω ότι πρέπει συνεχώς να κάνω κάτι", έγραψε χαρακτηριστικά.

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