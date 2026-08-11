Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Ασύλληπτη η Άρτεμις Βασιλάκη, 4η στην Ευρώπη με απίθανο πανελλήνιο ρεκόρ 8:26.38!





Η Άρτεμις Βασιλάκη πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες κούρσες της καριέρας της, καταρρίπτοντας με εμφατικό τρόπο το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. ελεύθερο και τερματίζοντας στην 4η θέση του ευρωπαϊκού τελικού.

Η 19χρονη κολυμβήτρια από το Ηράκλειο σταμάτησε το χρονόμετρο στο εντυπωσιακό 8:26.38, σημειώνοντας επίδοση που αποτελεί τη γρηγορότερη που έχει πετύχει ποτέ Ελληνίδα αθλήτρια στο αγώνισμα. Παράλληλα, κατέρριψε το δικό της προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν 8:32.29.

Η Βασιλάκη βελτίωσε έτσι το εθνικό ρεκόρ κατά σχεδόν έξι δευτερόλεπτα, σε μία επίδοση που αποτυπώνει το μέγεθος της εμφάνισής της.

Από τα πρώτα μέτρα της κούρσας φάνηκε ότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση. Τα περάσματά της ήταν εντυπωσιακά: 2:03.84 στα 200μ., 4:11.38 στα 400μ. και 7:24.30 στα 700μ.. Η Βασιλάκη διατήρησε τον ρυθμό της μέχρι το τέλος και ολοκλήρωσε την κούρσα με ένα χρόνο που δύσκολα μπορούσε να προβλεφθεί πριν από την εκκίνηση.

Παρά το γεγονός ότι το μετάλλιο δεν ήρθε, η 4η θέση αποκτά ξεχωριστή αξία, καθώς πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών. Η Βασιλάκη όχι μόνο προκρίθηκε στον τελικό, αλλά εκεί πραγματοποίησε και την ταχύτερη κούρσα της μέχρι σήμερα.

Μετά τον τερματισμό, η συγκίνησή της ήταν εμφανής. «Δεν πίστευα ποτέ πως μπορώ να κολυμπήσω σε 8:26. Δεν το έχω πιστέψει ακόμα αυτό που έχω πετύχει», δήλωσε αυθόρμητα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της προσωπικής της υπέρβασης.

Η Άρτεμις Βασιλάκη, που στις 20 Οκτωβρίου θα συμπληρώσει τα 20 χρόνια της, έδειξε πως το όριο των δυνατοτήτων της βρίσκεται πλέον πολύ ψηλότερα. Το 8:26.38 δεν είναι απλώς ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι μια επίδοση που σηματοδοτεί την εκτόξευσή της στο ευρωπαϊκό επίπεδο και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες για τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις.

50μ πεταλούδα: Πάλι 9η η Ντουντουνάκη και εκτός τελικού







Αυτή 9η θέση κατατρέχει την Άννα Ντουντουνάκη που ουκ ολίγες φορές στην καριέρα της έχει βρεθεί εκεί και έχει χάσει τον τελικό…στις λεπτομέρειες. Αυτό έγινε πριν από λίγο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Η Ντουντουνάκη συμμετείχε στη δεύτερη ημιτελική σειρά και φιλοδοξούσε να προκριθεί για 5η φορά σε τελικό ενώ το 2024 στο Βελιγράδι ήταν 3η. Τερμάτισε σε 25.96, 6η στη σειρά της. Με 25.85 προκρίθηκε ως 8η η Γερμανίδα, Αγγελίνα Κέλερ. Η Ντουντουνάκη που είναι η πρώτη αναπληρωματική, έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 25.63.

4χ100 μικτή mixed: Στην 7η θέση η Ελλάδα (vids)







Στον τελικό των 4χ100μ μικτή mixed του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι αγωνίστηκε η ελληνική ομάδα που τερμάτισε στην 7η θέση με χρόνο 3:45.17.

Ξεκίνησε ο Απόστολος Χρήστου με το ύπτιο και όπως στον προκριματικό, σημείωσε την πολύ καλή επίδοση 52.51…μήνυμα προς όλους για τη συνέχεια και το ατομικό αγώνισμα. Ο Ευάγγελος-Εφραίμ Ντούμας συνέχισε με 1:00.02 στο πρόσθιο, η Άννα Ντουντουνάκη λίγη μόλις ώρα μετά την προσπάθεια της στα ημιτελικά των 50μ πεταλούδα κολύμπησε σε 56.47 το 100άρι και η Άννα-Αυγούστα Βλάχου σε 56.17 τα 100μ ελεύθερο.

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