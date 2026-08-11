ΑΕΚ: Με Λέφσκι Σόφιας στα playoffs του Champions League!

Τη Λέφσκι Σόφιας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα playoffs του Champions League, με την Ένωση να βρίσκεται πλέον δύο βήματα μακριά από την πολυπόθητη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το βράδυ της Τρίτης (11/8) ξεκαθάρισε οριστικά το τοπίο, καθώς η Λέφσκι Σόφιας επικράτησε με 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι και στον δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου και, έχοντας κερδίσει με το ίδιο σκορ και στο πρώτο παιχνίδι, εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή της.

Η ρεβάνς πραγματοποιήθηκε στο Τουρκεστάν, περιοχή στο νότιο τμήμα του Καζακστάν, περίπου 704 χιλιόμετρα από το Αλμάτι, λόγω των συνθηκών που αφορούν την έδρα της Καϊράτ.

Με συνολικό σκορ 2-0, η Λέφσκι πήρε το εισιτήριο για τα playoffs και πλέον μπροστά της έχει την ΑΕΚ, σε ένα ζευγάρι που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Πρώτα στη Σόφια, μετά στην Αθήνα

Η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στη Βουλγαρία. Η αναμέτρηση στη Σόφια είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 22:00, με την Ένωση να καλείται να πάρει ένα θετικό α

ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς.

Οκτώ ημέρες αργότερα, την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 22:00, οι δύο ομάδες θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους, αυτή τη φορά στην έδρα της ΑΕΚ, την Allwyn Arena.

Το μεγάλο ζητούμενο για την Ένωση είναι ξεκάθαρο: να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λέφσκι και να εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Champions League.

Στην Cosmote TV τα δύο παιχνίδια

Αμφότερες οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας θα μεταδοθούν από την Cosmote TV, δίνοντας τη δυνατότητα στους φίλους της Ένωσης να παρακολουθήσουν ζωντανά την προσπάθεια της ομάδας για την είσοδό της στη League Phase.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νίκολιτς για Super Cup: «Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να κερδίσουμε»