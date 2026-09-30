Μακρόν – Σάντσεθ: «Welcome back» στη Βρετανία αν επιστρέψει στην ΕΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ θα καλωσόριζαν την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσαν και οι δύο σήμερα στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη.

Ο Μακρόν είπε ότι θα ήταν μια «εξαιρετική είδηση» και «καλή απόφαση» αν η Βρετανία ανακοίνωνε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στους κόλπους της ΕΕ. Ο Σάντσεθ από την πλευρά του είπε ότι η Ισπανία θα καλωσόριζε τη Βρετανία «με ανοιχτές αγκάλες».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μία ημέρα αφότου ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ είπε χθες, στο συνέδριο του Εργατικού κόμματος, ότι η χώρα του θα πρέπει να εξετάσει τις επιλογές που έχει για τη μελλοντική σχέση της με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής της στο μπλοκ.

Ο Μακρόν χαιρέτισε μάλιστα την υποθετική επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου απευθυνόμενος, στα αγγλικά, στους Βρετανούς με τη φράση «Welcome back».

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