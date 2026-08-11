ΟΦΗ-Κόντης: «Τεράστιο το κίνητρο, θέλουμε να σηκώσουμε το τρόπαιο στον ουρανό του Ηρακλείου»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, με τον προπονητή του ΟΦΗ να στάθηκε στο τεράστιο κίνητρο που υπάρχει στις τάξεις της ομάδας για την κατάκτηση ενός ακόμη τροπαίου.

Ο τεχνικός των Κρητικών τόνισε πως ο ΟΦΗ μεγαλώνει μέσα από τη διεκδίκηση τίτλων και υπογράμμισε πως άπαντες στην ομάδα γνωρίζουν τις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Παράλληλα, αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στον Μάρκο Νίκολιτς, ενώ ξεκαθάρισε πως οι παίκτες του δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν τον τελικό με χαλαρότητα.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του ΟΦΗ:

Για το κίνητρο του ΟΦΗ:



«Το κίνητρο είναι τεράστιο, παίζουμε ακόμα έναν τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Αυτή η ομάδα μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια και μια ομάδα μεγαλώνει όταν διεκδικεί τίτλους. Έχουμε μια ευκαιρία αύριο, έναν τελικό που στο τέλος η νίκη σημαίνει τρόπαιο και ακόμα ένα για την ομάδα μας.

Δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Δεν είναι εύκολο για καμία από τις δύο ομάδες. Είμαστε ο ΟΦΗ, παίζουμε στην έδρα μας και θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο με όλη μας τη δύναμη».

Για το πού θα κριθεί το παιχνίδι και τον Μάρκο Νίκολιτς:



«Θέλω να ανταποδώσω το κομπλιμέντο του κ. Νίκολιτς. Κι εκείνος έκανε εξαιρετική δουλειά στην ΑΕΚ. Όταν ήρθε υπήρχε αμφισβήτηση, αλλά με πολύ δουλειά έφτιαξε ένα πολύ ωραίο σύνολο και κατέκτησε δίκαια το πρωτάθλημα.

Μας αρέσει το challenge. Γνωρίζουμε πως το παιχνίδι είναι δύσκολο, απέναντι σε μια ομάδα που έχει τον ίδιο κορμό και ενισχύθηκε μεταγραφικά το καλοκαίρι. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε χαλαροί, ούτε να σκεφτόμαστε διαφορετικά το παιχνίδι.

Είναι το πρώτο της χρονιάς και η ατμόσφαιρα θα είναι πολύ ωραία. Αυτό που λέω πάντα στους παίκτες μου είναι να το ευχαριστηθούμε. Ένα τέτοιο παιχνίδι θα κριθεί στην αποφασιστικότητα, στις μικρές λεπτομέρειες και στις στιγμές που θα πάρουμε σωστές αποφάσεις. Έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια και από το πόσο συγκεντρωμένος είσαι.

Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε το τρόπαιο».

Για τον ΟΦΗ και την περσινή εμπειρία:



«Παίζοντας ένα δεύτερο παιχνίδι μετά το περσινό Super Cup, δεν μπορώ να πω ότι μας δίνει πλεονέκτημα. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ, που έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους. Εμείς μεγαλώνουμε, είμαστε πάλι εδώ και θα δώσουμε τα πάντα.

Το ότι πήραμε το Κύπελλο, εγώ προσωπικά δεν νιώθω πίεση, ούτε θέλω να βάζω πίεση στους παίκτες. Το δεύτερο αστέρι μάς δίνει όμως δίψα για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε στα παιχνίδια που έρχονται.

Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο διεκδικείται ένα τρόπαιο. Θα δώσουμε τα πάντα και εμείς θα είμαστε εκεί».

Για τους Κ22 και την ανάδειξη νεαρών παικτών:



«Για τους Κ22 δεν μας προβληματίζει, γιατί ο ΟΦΗ προσπαθεί να τους αναδεικνύει συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί και έχει πολύ ταλέντο και αυτό το ταλέντο προσπαθεί η ομάδα μας να το συγκεντρώσει.

Είμαστε τυχεροί γιατί εγώ από πέρυσι είχα τέσσερις-πέντε σε κάθε παιχνίδι και μπορούσα να τους βάλω ανά πάσα στιγμή».

Για την ΑΕΚ και τις δυσκολίες του τελικού:



«Δεν υπάρχει Ευρώπη για εμάς, είναι ένας τίτλος. Δεν είμαστε συνηθισμένοι, ούτε θα παίζουμε τελικούς κάθε χρόνο. Οπότε, όταν δίνουμε τελικούς, θα πρέπει να ορμάμε πάνω τους.

Η ΑΕΚ είναι ομάδα με τρομερή ποιότητα, με έναν πολύ καλό προπονητή. Κατέκτησε πανάξια το πρωτάθλημα και θεωρώ πως, για να κερδίσουμε το αυριανό παιχνίδι, θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και έξυπνοι.

Και οι δύο γνωρίζουν τον αντίπαλο, άρα δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι».

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