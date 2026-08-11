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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη θηλάζει τον γιο της στην παραλία

ρ
clock 14:00 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Διαφορετικό είναι το φετινό καλοκαίρι για τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη καθώς εδώ και περίπου δύο μήνες απολαμβάνουν τον νέο τους ρόλο ως γονείς.

Ο πρώην παίκτης του Survivor μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο από την παραλία.

Στη φωτογραφία, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη βρίσκεται στην ξαπλώστρα, κρατώντας στην αγκαλιά της το μωρό τους και το θηλάζει.

κατσουλης

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