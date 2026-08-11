Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη θηλάζει τον γιο της στην παραλία

Διαφορετικό είναι το φετινό καλοκαίρι για τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη καθώς εδώ και περίπου δύο μήνες απολαμβάνουν τον νέο τους ρόλο ως γονείς.
Ο πρώην παίκτης του Survivor μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο από την παραλία.
Στη φωτογραφία, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη βρίσκεται στην ξαπλώστρα, κρατώντας στην αγκαλιά της το μωρό τους και το θηλάζει.
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