Εμπρησμός Marfin: Απολογείται σήμερα η 46χρονη αρνούμενη κάθε σχέση με τη φονική επίθεση

Με απόλυτη άρνηση της κατηγορίας που της αποδίδει ρόλο στη φονική εμπρηστική επίθεση στην Marfin και αμφισβητώντας τα στοιχεία που την φέρνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, απολογείται σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για τους τρεις θανάτους στο φλεγόμενο κτίριο της οδού Σταδίου πριν από 16 χρόνια.

Στη γυναίκα, αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο, με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους μεταξύ των οποίων μία έγκυος, κατά τη διάρκεια του μεγαλειώδους συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010 για το πρώτο Μνημόνιο.

Δεν διαπιστώνεται ταυτοποίηση της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες της Marfin, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσομοίωση» ανέφερε ο συνήγορος της κατηγορουμένης, Κώστας Παπαδάκης την Παρασκευή, μετά την έκδοση της εντολέως του από τη Βρετανία όπου κατοικεί μόνιμα και την προθεσμία που έλαβε για σήμερα από τη δικαστική λειτουργό.

Όπως αναφέρει ο συνήγορος, η 46χρονη δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο, αλλά τονίζει πως είναι αθώα και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον εμπρησμό της τράπεζας.

Η υπεράσπιση της γυναίκας σημειώνει ότι το 2022 διενεργήθηκε για την 46χρονη έλεγχος των διωκτικών αρχών με τα ίδια -όπως αναφέρει ο κ. Παπαδάκης- στοιχεία και κατέληξε στο αρχείο με εισαγγελική διάταξη καθώς κρίθηκε ότι δεν υφίσταται προσομοίωση. Κατά τον συνήγορο, αυτό δημιουργεί «οιονεί απαλλακτικό δεδικασμένο που δεν επιτρέπεται να ανατραπεί χωρίς ισχυρά νέα στοιχεία. Τέτοιο στοιχείο δεν είναι το αόριστο ανώνυμο μέιλ... που εμφανίζει η ΕΛΑΣ».

Όπως επισήμανε ο συνήγορος σε ανάρτησή του «και παράνομη λοιπόν η δίωξη και πλήρης η έλλειψη ενδείξεων».

Η γυναίκα -μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, σε διάσταση με τον σύζυγό της- που εξαρχής έθεσε εαυτόν στη διάθεση των Αρχών και δεν εναντιώθηκε στην έκδοσή της, σήμερα προτίθεται να απαντήσει κατά την απολογία της σε όλα όσα αφορούν την κατηγορία.

Για την υπεράσπιση, κρίσιμο, στην παρούσα φάση, θέμα είναι η ποινική μεταχείριση που θα έχει, μετά τις απαντήσεις που θα δώσει στην ανακρίτρια.

Οπως αναφέρει ο κ. Παπαδάκης, «ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αναμετρηθούν με ένα σκληρό δίλημμα: Θα αποδώσουν δικαιοσύνη ή θα συνταχθούν με την "περιρρέουσα ατμόσφαιρα;"» σημειώνοντας με έμφαση πως αν ακολουθηθεί «η πεπατημένη της άδικης προφυλάκισης θα καταστρέψει ανεπανόρθωτα τη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της».

Η απολογία αναμένεται να ξεκινήσει πρν από το μεσημέρι και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αξιολογήσουν τους ισχυρισμούς της γυναίκας, τα δεδομένα της κατηγορίας καθώς και αντικειμενικά στοιχεία που αφορούν την κατηγορουμένη ώστε να κρίνουν αν είναι ή όχι αναγκαία η προσωρινή της κράτηση.

Για την φονική εμπρηστική επίθεση κατηγορούνται δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή.

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