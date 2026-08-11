Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με μαγιό και το μήνυμα

H Δανάη Μπάρκα πόσταρε φωτογραφίες με κόκκινο μαγιό καθισμένη στα βράχια και το μοιράστηκε μαζί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Καλή εβδομάδα κουκλάκια μου. Να μένεις εκεί που υπάρχει αγάπη, αλήθεια και αμοιβαιότητα. Ίσως απ’ τα πιο σημαντικά στοιχεία στις σχέσεις που το ξεχνάμε. Να γελάμε να αγαπάμε να ανακαλύπτουμε και να βάζουμε όρια. Δεν είναι κακό, είναι απαραίτητο για το μέσα μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

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