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GOSSIP - LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με μαγιό και το μήνυμα

μπαρκα
clock 09:00 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Δανάη Μπάρκα  πόσταρε φωτογραφίες με κόκκινο μαγιό καθισμένη στα βράχια και το μοιράστηκε μαζί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Καλή εβδομάδα κουκλάκια μου. Να μένεις εκεί που υπάρχει αγάπη, αλήθεια και αμοιβαιότητα. Ίσως απ’ τα πιο σημαντικά στοιχεία στις σχέσεις που το ξεχνάμε. Να γελάμε να αγαπάμε να ανακαλύπτουμε και να βάζουμε όρια. Δεν είναι κακό, είναι απαραίτητο για το μέσα μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

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