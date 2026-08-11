ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός στις 20:30: Έτοιμοι για την πρόκριση στη Σόφια, οι πράσινοι

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται απόψε (11/8-20:30,ΣΚΑΙ) στη Σόφια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League.

Το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς και πλέον όλα θα κριθούν στο «Βασίλ Λέφσκι». Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 20:30, σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός καλείται να δείξει χαρακτήρα και να επιβεβαιώσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο τον ρόλο του φαβορί.

Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία στο πρώτο παιχνίδι να πάρει προβάδισμα πρόκρισης, όμως το τελικό 1-1 δίνει στην αποψινή ρεβάνς χαρακτήρα «τελικού». Οι λεπτομέρειες, η συγκέντρωση και η αποτελεσματικότητα αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Ο Νίστρουπ και η μεγάλη πρόκληση

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ γνωρίζει πως η ομάδα του πρέπει να παρουσιαστεί πιο αποφασιστική και επιθετική σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του 90 λεπτά για να πάρει το αποτέλεσμα που θα τον στείλει στα playoffs και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία.

Αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Η τουρκική ομάδα επικράτησε στην Τσεχία στην πρώτη αναμέτρηση με 1-0.

Ο τεχνικός των Βούλγαρων, Αλεξάνταρ Αλεξαντρόφ, στάθηκε στη διαφορά των δύο ομάδων στο μπάτζετ και εξέφρασε την ελπίδα του να μην κάνουν την διαφορά οι νέοι παίκτες του Παναθηναϊκού.

«Πράσινη» απόβαση στη Σόφια

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Παρά την εποχή και τις καλοκαιρινές διακοπές, περίπου 2.000 φίλοι του «τριφυλλιού» αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες του «Βασίλ Λέφσκι», δημιουργώντας έντονα… ελληνικό χρώμα στο γήπεδο.

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό του Conference League (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης):



ΤΡΙΤΗ 11/8

Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)-Μπραν (Νορβηγία) 20:00 (1-0)

ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 20:30 (1-1)

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/8

Κατοβίτσε (Πολωνία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 19:00 (0-2)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Πάιντε (Εσθονία) 19:00 (4-1)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία) 19:00 (3-0)

ΠΕΜΠΤΗ 13/8

Τομπόλ (Καζακστάν)-Παρτιζάν (Σερβία) 18:00 (0-3)

Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)-Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) 19:00 (0-2)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 19:00 (0-1)

Ίλβες (Φινλανδία)-Ριέκα (Κροατία) 19:00 (0-1)

RFS (Λετονία)-Γιάμπλονετς (Τσεχία) 19:30 (0-2)

Βιτέμπσκ (Λευκορωσία)-Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 20:00 (0-1)

Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 20:00 (0-1)

Νόρντζελαντ (Δανία)-Βαλούρ (Ισλανδία) 20:00 (2-0)

Τρόμσο (Νορβηγία)-Κλουζ (Ρουμανία) 20:00 (5-0)

Χάμαρμπι (Σουηδία)-Ράκοβ (Πολωνία) 20:00 (0-0)

Μίντιλαντ (Δανία)-Μποχίμιανς (Ιρλανδία) 20:00 (2-0)

Ντουναΐσκα Στρέντα (Σλοβακία)-Τβέντε (Ολλανδία) 20:00 (0-6)

Βαντούζ (Λιχτενστάιν)-Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) 20:30 (1-2)

Ρούναβικ (Νησιά Φερόε)-Λουγκάνο (Ελβετία) 20:30 (0-2)

Ντρίτα (Κόσοβο)-Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) 21:00 (4-1)

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)-Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) 21:00 (3-1)

Σκεντίγια (Σκόπια)-Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 21:00 (1-2)

Σιόν (Ελβετία)-Νόα (Αρμενία) 21:15 (2-2)

Γκιόρι Έτο (Ουγγαρία)-Ρίγα (Λετονία) 21:30 (0-1)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)-Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 21:30 (2-1)

Μάδεργουελ (Σκωτία)-Ελσίνκι (Φινλανδία) 21:30 (1-1)

Γάνδη (Βέλγιο)-Γκέτεμποργκ (Σουηδία) 21:30 (1-0)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 21:45 (1-3)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 22:00 (5-2)

Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)-Άουντα (Λετονία) 22:00 (0-1)

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