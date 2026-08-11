Ρέθυμνο: Πάνω από 95.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε μία δεκαετία – Ρεκόρ η πυρκαγιά στις Μέλαμπες

Περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στην ΠΕ Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία, με τη φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες να καταγράφει ένα δραματικό ρεκόρ, με 53.300 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση που έχει καεί από μία πυρκαγιά στην Κρήτη τουλάχιστον από το 2017.

Η ανάλυση

Ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που πραγματοποίησε η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποτυπώνει με ακρίβεια την έκταση των καμένων εκτάσεων στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Ρεθύμνου στη δεκαετία 2017-2026.

Στο χάρτη που ακολουθεί, με σκούρο κόκκινο χρώμα αποτυπώνονται οι δασικές πυρκαγιές του Ιουλίου 2026. Σημειώνεται ότι η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μελάμπων τον φετινό Ιούλιο αποτελεί τη μεγαλύτερη σε έκταση πυρκαγιά σε ολόκληρη την Κρήτη, τουλάχιστον για τα τελευταία 10 έτη (53.300 στρέμματα).

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Περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στην ΠΕ Ρεθύμνου μέσα στη δεκαετία αυτή, με το μεγαλύτερο αριθμό καμένων στρεμμάτων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου (77.500 στρέμματα). Συνολικά εκτιμάται ότι το 22% της έκτασης του Δήμου Αγίου Βασιλείου έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια.

Τέλος σημειώνεται ότι η φετινή πυρκαγιά στην περιοχή Μελάμπων καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος της καμένης έκτασης στην ίδια περιοχή από τη μεγάλη πυρκαγιά του Ιουλίου 2022.

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