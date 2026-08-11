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ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο – Τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή

Αστυνομικός
clock 09:16 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ο αστυνομικός, που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, βρέθηκε στη θέση του οδηγού, μέσα στο όχημα που ήταν κλειδωμένο, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης.

Τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο ιατροδικαστής που εξέτασε μακροσκοπικά τη σορό του αστυνομικού προσδιόρισε τον θάνατό του περίπου 10 με 12 ώρες πριν τον εντοπισμό του. Κατά τις ίδιες πηγές ο ιατροδικαστής διαπίστωσε βαρύτατο πνευμονικό οίδημα και σημάδια υποξίας (έλλειψης οξυγόνου). Αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί είναι πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή.

Τα στοιχεία που μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Το γεγονός ότι το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο, αλλά και οι πληροφορίες για σημάδια στο σώμα του, συνθέτουν ένα σκηνικό που καλούνται να αποκωδικοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σημείο χθες βράδυ έσπευσαν ιατροδικαστής και στελέχη διαφορετικών αστυνομικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η Ασφάλεια και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι έρευνες στον χώρο ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα.

Φωτογραφία: Eurokinissi

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