Εθνική μπάσκετ: Εκτός Γιάννης Αντετοκούνμπο και Σλούκας, επιστρέφουν Ντόρσεϊ και Καλάθης στα προκριματικά του Mundobasket

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θα παρουσιαστεί χωρίς τον Γιάννη και τον Σλούκα στα δύο παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Mundobasket 2027, μετά τις δύο βαριές ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία τον Ιούλιο.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα έχει οριστικά στη διάθεσή του τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κώστα Σλούκα, ωστόσο με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ θα αγωνιστούν και πάλι οι Νικ Καλάθης και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα ενισχύσει την «γαλανόλευκη» στα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία, με την ΕΟΚ να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από την απουσία του, εξηγώντας πως δεν υπήρξε κανένα οικονομικό θέμα γύρω από την απουσία του.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΟΚ:

''Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την extra ασφάλεια συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από τη πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του ΝΒΑ για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να είναι «παρών» με την Εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία, όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ.

Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρωγή. Σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησαν την αρωγή του Γιάννη, όμως, δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα. ''

Στο προσεχές παράθυρο η Ελλάδα θα παίξει με την Ουκρανία στη Ρίγα (σσ. ουδέτερο έδαφος) στις 28 Αυγούστου (19:00) και στη συνέχεια θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens την Ισπανία στις 31 του μήνα (19:00).

Αναλυτικά οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη:

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Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της θα δώσει δύο φιλικά με την Πολωνία και την Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου αντίστοιχα στο ΟΑΚΑ.

Η βαθμολογία στο Group I



Ισπανία 11 (5-1)



Ουκρανία 10 (4-2)



Μαυροβούνιο 10 (4-2)



Πορτογαλία 9 (3-3)



Ελλάδα 9 (3-3)*



Γεωργία 9 (3-3)

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη β’ φάση



Ουκρανία – Ελλάδα 28/8/2026



Ελλάδα – Ισπανία 31/8/2026



Ελλάδα – Γεωργία 26/11/2026



Ισπανία – Ελλάδα 29/11/2026



Ελλάδα – Ουκρανία 26/2/2027



Γεωργία – Ελλάδα 1/3/2027

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