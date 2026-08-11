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ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

ουκρανία ρωσία
clock 09:25 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νυχτερινή επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 20, ανακοίνωσε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, άλλοι 20 τραυματίστηκαν: δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων της εχθρικής επίθεσης στη Ζαπορίζια αυξάνεται», ανέφερε ο αξιωματικός· βορειότερα, στην πρωτεύουσα Κίεβο, οι Αρχές έκαναν παράλληλα λόγο για πλήγματα ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

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