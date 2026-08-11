Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

Νυχτερινή επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 20, ανακοίνωσε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, άλλοι 20 τραυματίστηκαν: δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων της εχθρικής επίθεσης στη Ζαπορίζια αυξάνεται», ανέφερε ο αξιωματικός· βορειότερα, στην πρωτεύουσα Κίεβο, οι Αρχές έκαναν παράλληλα λόγο για πλήγματα ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

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