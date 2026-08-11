Σητεία: Μνημείο εγκατάλειψης το Θέατρο Ελιάς στη Συκιά – Οι δημότες ζητούν απαντήσεις τώρα!

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Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης, απαξίωσης και αδιαφορίας αντικρίζει όποιος επισκέπτεται το Δημοτικό Θέατρο Ελιάς, στον οικισμό Συκιά του Δήμου Σητείας.

Ένας χώρος που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με σκοπό να αποτελέσει πνεύμονα πολιτισμού, συνάντησης και δημιουργίας για την ευρύτερη περιοχή, έχει μετατραπεί τα τελευταία πέντε χρόνια σε ένα θλιβερό μνημείο παρακμής.

Εικόνες ντροπής σε έναν χώρο πολιτισμού

Οι φθορές στις υποδομές του θεάτρου είναι πλέον ορατές με γυμνό μάτι, καθώς ο χρόνος και η έλλειψη συντήρησης κάνουν τη ζημιά τους ανεμπόδιστα. Παράλληλα, η άγρια βλάστηση έχει κατακλύσει τον περιβάλλοντα χώρο, πνίγοντας τις κερκίδες και τις προσβάσεις.

Πέρα από την αισθητική υποβάθμιση και την καταστροφή της δημοτικής περιουσίας, η κατάσταση αυτή εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς τα ξερά χόρτα μετατρέπουν το σημείο σε «πυρίτιδαποθήκη» κατά τους θερινούς μήνες.

Δίκαιη αγανάκτηση από τους δημότες

Οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση και δηλώνουν εξοργισμένοι με την παρατεταμένη αδράνεια.

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Όπως τονίζει σε επιστολή του αναγνώστης του ekriti.gr, δεν ζητούν πολυτέλειες ούτε «θαύματα», αλλά το αυτονόητο: Tον σεβασμό, την προστασία και την ορθή αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου, η οποία έχει πληρωθεί από το υστέρημα των ίδιων των πολιτών.

Το Δημοτικό Θέατρο Ελιάς ανήκει στην τοπική κοινωνία και η εγκατάλειψή του στερεί από τη νεολαία και τους πολιτιστικούς συλλόγους έναν πολύτιμο χώρο έκφρασης.

Στο κάδρο των ευθυνών η Δημοτική Αρχή

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα και στρέφονται απευθείας προς τη Δημοτική Αρχή Σητείας. Πέντε χρόνια απόλυτης αδράνειας είναι πάρα πολλά για να δικαιολογηθούν από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Γιατί αφέθηκε ένα τέτοιο έργο να καταστρέφεται από την αδιαφορία;

Ποιο είναι το πλάνο του Δήμου για την αποκατάσταση του χώρου;

Πότε επιτέλους θα περάσει η δημοτική αρχή από τις υποσχέσεις στις πράξεις;

Οι δημότες της Σητείας και της Συκιάς δεν αρκούνται πλέον σε δικαιολογίες. Απαιτούν άμεσες απαντήσεις και, κυρίως, την άμεση έναρξη εργασιών για να αποδοθεί το Θέατρο Ελιάς και πάλι εκεί που ανήκει: στον πολιτισμό και στους πολίτες.

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