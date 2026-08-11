Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει «παρών» και ξαναστήνει τον μηχανισμό του

Μπορεί ένα κόμμα που για μεγάλο διάστημα συζητήθηκε περισσότερο για το αν έχει μέλλον παρά για τις πολιτικές του θέσεις να αντιστρέψει την εικόνα και να επιστρέψει στην πολιτική συζήτηση; Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με ακόμη μία διακήρυξη προθέσεων.

Στον ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να δώσουν απάντηση οργανωτικά, πολιτικά και επικοινωνιακά, βάζοντας μπροστά μια εκστρατεία ανασυγκρότησης του κόμματος με ορίζοντα τη ΔΕΘ και με ένα μήνυμα που απευθύνεται ταυτόχρονα προς το εσωτερικό και προς τα έξω.

Πίσω από το σύνθημα βρίσκεται η προσπάθεια της Κουμουνδούρου να βάλει φρένο σε μια συζήτηση που έχει γίνει σχεδόν υπαρξιακή για το κόμμα: αν ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αν οι αλλεπάλληλες εσωτερικές περιπέτειες έχουν αφήσει πίσω τους έναν οργανισμό χωρίς κοινωνικές αναφορές και αν η βάση που τον οδήγησε κάποτε στην εξουσία έχει πλέον απομακρυνθεί οριστικά.

Αυτή ακριβώς την εικόνα επιχειρεί τώρα να ανατρέψει.

Και η απάντηση δεν θα δοθεί μόνο μέσα από τα τηλεοπτικά στούντιο. Το σχέδιο προβλέπει επανεκκίνηση του κομματικού μηχανισμού από κάτω προς τα πάνω, ενεργοποίηση των οργανώσεων σε όλη τη χώρα, εκλογική προετοιμασία και ταυτόχρονα μια επικοινωνιακή καμπάνια που φιλοδοξεί να επανασυνδέσει τον ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνική ατζέντα.

Το ισχυρότερο αριθμητικό επιχείρημα που επιστρατεύει η ηγεσία αφορά τα μέλη.

Σύμφωνα με στοιχεία που δίνουν κομματικές πηγές, περισσότεροι από 70.000 ενεργοί πολίτες έχουν ήδη επαναταυτοποιηθεί ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο αριθμός αποκτά ιδιαίτερη σημασία ακριβώς επειδή ένα από τα ερωτήματα που ακολούθησαν τις περιπέτειες των τελευταίων ετών ήταν πόσο από τον οργανωμένο κόσμο του κόμματος είχε τελικά απομείνει ενεργό. Η Κουμουνδούρου επιχειρεί τώρα να χρησιμοποιήσει την επαναταυτοποίηση ως απάντηση στην εικόνα της μαζικής εγκατάλειψης.

Το πραγματικό τεστ, βεβαίως, βρίσκεται ένα βήμα παραπέρα. Πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους θα παραμείνουν πολιτικά ενεργοί και πόσο μπορεί αυτή η οργανωτική βάση να μετατραπεί ξανά σε κοινωνική παρέμβαση.

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