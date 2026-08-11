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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ήταν νεκρός στην αυλή και δίπλα του βρέθηκε όπλο

αυτοκτονία
clock 10:30 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας 90χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός χθες το πρωί στην αυλή του σπιτιού του, σε χωριό του Δήμου Γόρτυνας. Τον ηλικιωμένο βρήκε ο γιος του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές.

Δίπλα στον 90χρονο βρέθηκε ένα πολεμικό όπλο, καθώς και ένας κάλυκας, γεγονός που κινητοποίησε την Αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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