Καρυστιανού - Αυγερινός: Ανοιχτός πόλεμος στην «Ελπίδα» μετά τις αποχωρήσεις

Χαρακτηριστικά «εμφυλίου» λαμβάνει πλέον η κρίση στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», μετά την αποχώρηση τουλάχιστον 22 μελών από το κίνημα, με τη Μαρία Καρυστιανού και την πλευρά του Θανάση Αυγερινού να ανταλλάσσουν πλέον δημόσια «πυρά».

Ο νέος γύρος αντιπαράθεσης ξεκίνησε χθες (10/08) το πρωί, μετά την πρώτη δημόσια παρέμβαση της Μαρίας Καρυστιανού από την απομάκρυνση του Θανάση Αυγερινού, με την επικεφαλής του Κινήματος να θέτει τις δικές της «κόκκινες γραμμές», υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί πιέσεις ή εκβιασμούς από πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο κόμμα.

«Δεν μπορώ εγώ που 3,5 χρόνια έχω περάσει από όλη αυτή την ιστορία και όλο αυτό τον πόλεμο, να δεχτώ εκβιασμούς από ανθρώπους, οι οποίοι είναι δίπλα στο κίνημα. Δεν υπάρχει περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο Mega.

Η ίδια, πάντως, πέταξε το γάντι στον πρώην εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, καλώντας τον να παρουσιάσει δημόσια τα στοιχεία που, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τεκμηριώνουν τις καταγγελίες του (για παράλληλα γραφεία Τύπου) που έχει διατυπώσει σε βάρος της ηγεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η ίδια ισχυρίστηκε ότι είχε αντιληφθεί εγκαίρως προσπάθειες δημιουργίας ξεχωριστής τάσης στο εσωτερικό του κινήματος.«Θα περίμενα από τον δημοσιογράφο τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος έχει βγάλει βαρύτατες κατηγορίες, να μας δώσει και τα αποδεικτικά στοιχεία», τόνισε η ίδια.

«Κανένας αιφνιδιασμός» λέει η πλευρά Αυγερινού

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του Θανάση Αυγερινού - που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 - προκαλεί έκπληξη η εικόνα αιφνιδιασμού που επιχειρούν να παρουσιάσουν η Μαρία Καρυστιανού και η Μαρία Γρατσία.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την ίδια πηγή, οι οργανωτικές διαφωνίες εκφράζονταν αρμοδίως εντός των οργάνων του κόμματος τουλάχιστον τους τελευταίους δύο μήνες. «Το μοτίβο ενοχοποίησης όσων αποχωρούν είναι πανομοιότυπο και δείχνει μια συγκεκριμένη ψυχοσύνθεση», προσθέτουν κύκλοι του πρώην εκπροσώπου Τύπου.

Οι αλληλοκατηγορίες, πάντως, συνεχίστηκαν, με την Μαρία Καρυστιανού να καταγγέλλει οργανωμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης του κινήματος αμέσως μετά την αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού. Όπως περιέγραψε, μέσα σε διάστημα ακόμη και μικρότερο των δύο ωρών ενεργοποιήθηκε ένα «σύστημα» σε διαφορετικές πόλεις της χώρας προς υποστήριξη του πρώην στελέχους. «Πόσο αυταρχικό και απόλυτο μπορεί να είναι ένα κίνημα, μέσα στους κόλπους του οποίου έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο παρα-κίνημα;», διερωτήθηκε.

Νομικές προειδοποιήσεις με το βλέμμα... στη ΔΕΘ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Μαρία Καρυστιανού προειδοποίησε με νομικές συνέπειες όσους, κατά την ίδια, διατυπώνουν προσβλητικές καταγγελίες χωρίς επιχειρήματα και αποδεικτικά στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση το μεγάλο πολιτικό στοίχημα για παλιά και νέα κόμματα είναι η ΔΕΘ. Το Κίνημα της κυρίας Καρυστιανού πρέπει να επιδοθεί σε ένα οργανωτικό «σπριντ» προκειμένου να είναι έτοιμο μέχρι της αρχές Σεπτεμβρίου.

Η ίδια, μάλιστα, χθες προανήγγειλλε την παρουσίαση του προγράμματος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ακόμη νωρίτερα, στα τέλη Αυγούστου και την αναλυτική περιγραφή του στη ΔΕΘ. Το ερώτημα είναι αν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα καταφέρει να ξεπεράσει τον σκόπελο των αποχωρήσεων που των δημόσιων αντιπαραθέσεων, που επισκιάζουν το νέο πολιτικό εγχείρημα.

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