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ΚΡΗΤΗ

Τροχαίο με τρεις τραυματίες στον κόμβο Αρκαλοχωρίου

ΕΚΑΒ
clock 10:11 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί κοντά στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Και οι τρεις μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου αναμένεται να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

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Εκαβ Τροχαίο Ατύχημα Παγνη
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