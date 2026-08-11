Τροχαίο με τρεις τραυματίες στον κόμβο Αρκαλοχωρίου

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί κοντά στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Και οι τρεις μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου αναμένεται να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

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